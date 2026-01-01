Sleva až 85% na
Tvorce webových stránek portfolia
Vytvořte si webové stránky s portfoliem, abyste předvedli své dovednosti
Bezplatné doménové jméno
Rychlá tvorba webových stránek s umělou inteligencí
Nejsou potřeba žádné technické dovednosti
30denní záruka vrácení peněz
Vyberte si svůj perfektní plán pro tvorbu portfolia
Získejte vše, co potřebujete pro hladký start. Budujte svou značku s bezplatnou doménou a bezplatným e-mailem. Vytvořte si web pomocí AI builderu nebo šablon vytvořených designéry.
85% SLEVA
Nástroj pro tvorbu webu Premium
Získejte základní nástroje k vytvoření webu
50,99 Kč /měs.
+3 měs. zdarma
Získejte 48 měsíců za 2.447,52 Kč (běžná cena 15.839,52 Kč). Cena při obnovení 253,99 Kč/měs.
Počet webů: 1
2 GB úložiště pro vaše soubory
E-mailové schránky / web: 1 (rok zdarma)
Výhody balíčku Premium:
Doména na 1 rok zdarma
Vytvořte si stránky za pár minut s AI nástrojem pro tvorbu webu
Vybírejte z více než 300 šablon od profi designérů
Vytvářejte a odesílejte e-mailové kampaně s pomocí AI na pár kliknutí
Rozvíjejte se rychleji s nástroji pro SEO, e-mail a marketing
Aktualizujte svůj web kdykoliv pomocí úprav v mobilu
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
84% SLEVA
Nástroj pro tvorbu webu Business
Rozvíjejte své podnikání s AI nástroji a e-shopovými funkcemi
75,99 Kč /měs.
+3 měs. zdarma
Získejte 48 měsíců za 3.647,52 Kč (běžná cena 23.135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webů: 50
50 GB úložiště pro vaše soubory
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)
Vše z balíčku Premium, a navíc:
Prodejte až 1000 produktů a snadno spravujte svůj obchod
Ponechte si 100 % zisku díky nulovým transakčním poplatkům
Nabízejte více než 100 platebních metod a oslovte tak více zákazníků
Sledujte výkon pomocí živé analytiky
Prodávejte vlastní merch s integrovanou službou Printful
Vylaďte si své texty s naším AI textovým editorem
Vytvářejte působivé vizuály pomocí AI generátoru obrázků
Sdílejte svůj příběh s naším AI generátorem blogových příspěvků
Nahrávejte obrázky a generujte popisky s naším AI generátorem produktů
Navrhněte si rychle identitu své značky s nástrojem AI Logo Maker
Optimalizujte obsah s AI SEO asistentem
Proměňte kliknutí v zákazníky pomocí odkazu v profilu
85% SLEVA
Nástroj pro tvorbu webu Premium
Získejte základní nástroje k vytvoření webu
50,99 Kč /měs.
+3 měs. zdarma
Získejte 48 měsíců za 2.447,52 Kč (běžná cena 15.839,52 Kč). Cena při obnovení 253,99 Kč/měs.
Počet webů: 1
2 GB úložiště pro vaše soubory
E-mailové schránky / web: 1 (rok zdarma)
Výhody balíčku Premium:
Doména na 1 rok zdarma
Vytvořte si stránky za pár minut s AI nástrojem pro tvorbu webu
Vybírejte z více než 300 šablon od profi designérů
Vytvářejte a odesílejte e-mailové kampaně s pomocí AI na pár kliknutí
Rozvíjejte se rychleji s nástroji pro SEO, e-mail a marketing
Aktualizujte svůj web kdykoliv pomocí úprav v mobilu
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
84% SLEVA
Nástroj pro tvorbu webu Business
Rozvíjejte své podnikání s AI nástroji a e-shopovými funkcemi
75,99 Kč /měs.
+3 měs. zdarma
Získejte 48 měsíců za 3.647,52 Kč (běžná cena 23.135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webů: 50
50 GB úložiště pro vaše soubory
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)
Vše z balíčku Premium, a navíc:
Prodejte až 1000 produktů a snadno spravujte svůj obchod
Ponechte si 100 % zisku díky nulovým transakčním poplatkům
Nabízejte více než 100 platebních metod a oslovte tak více zákazníků
Sledujte výkon pomocí živé analytiky
Prodávejte vlastní merch s integrovanou službou Printful
Vylaďte si své texty s naším AI textovým editorem
Vytvářejte působivé vizuály pomocí AI generátoru obrázků
Sdílejte svůj příběh s naším AI generátorem blogových příspěvků
Nahrávejte obrázky a generujte popisky s naším AI generátorem produktů
Navrhněte si rychle identitu své značky s nástrojem AI Logo Maker
Optimalizujte obsah s AI SEO asistentem
Proměňte kliknutí v zákazníky pomocí odkazu v profilu
Vytvořte si online portfolio ve 3 snadných krocích
1. Vyberte si způsob stavby
Nechte umělou inteligenci vygenerovat portfolio webu za vás nebo si vyberte z 300 plně přizpůsobitelných šablon.
2. Přizpůsobte si své portfolio
Nechte si, co se vám líbí. Změňte, co se vám nelíbí. Snadno přesouvejte prvky pomocí editoru s funkcí drag-and-drop a experimentujte s různými barvami a fonty. Nejsou potřeba žádné znalosti programování ani webdesignu.
3. Spusťte živý přenos
Spusťte své portfolio a nastavte si vlastní doménové jméno jen několika kliknutími. Buďte ujištěni, že se postaráme o vaše zabezpečení a výkon.
Tvůrce portfolia s umělou inteligencí
Jednoduše odpovězte na několik otázek a během několika sekund získejte unikátní a dobře strukturovaný web se všemi relevantními stránkami. Potřebujete nápady, jak popsat své projekty? Použijte AI writer k vygenerování textu a jeho vylepšení pomocí AI generátoru obrázků.
Předveďte svou práci s profesionální šablonou portfolia webových stránek
Vyberte si perfektní šablonu pro své portfolio. Upravte si ji podle svých představ, aby byla jedinečná. Nebojte se – všechny jsou ve výchozím nastavení optimalizované pro mobilní zařízení.
Portfolio
Rozvíjejte svou osobní značku pro dlouhodobý úspěch
Sledujte a analyzujte výkon webu pro podporu jeho růstu.
Oslovte více klientů – integrujte profily na sociálních sítích do svého portfolia.
Získejte vyšší umístění ve vyhledávačích a buďte viditelnější s nástroji AI SEO.
Hostinger Website Builder je **jeden z nejlepších**, co se týče ceny a funkcí, které vám nabízí.
Nonstop pomoc s vytvořením profesionálního portfolia
Potřebujete pomoc s navigací na platformě nebo s nalezením určitých funkcí? Popovídejte si s naším asistentem s umělou inteligencí. S jakýmikoli dalšími dotazy se obraťte na náš tým zákaznické podpory, který je vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Nejčastější dotazy k tvorbě portfoliových webových stránek
Najděte odpovědi na nejčastější otázky týkající se portfoliových webových stránek.