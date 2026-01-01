아니요. 온라인 포트폴리오를 만들기 위해 코딩이나 기술 전문 지식은 필요하지 않습니다. 아이디어를 간단히 AI 포트폴리오 생성기에 설명하거나 300개의 준비된 템플릿 중에서 선택하세요.

드래그 앤 드롭 편집기로 색상과 글꼴을 조정하고 요소를 배치하세요. Smart Grid 덕분에 디자인 비율이 유지됩니다.

AI Writer로 콘텐츠를 작성하고, AI Image Generator로 이미지를 추가하며, AI Heatmap으로 사용자 행동을 예측하고, AI SEO 기능으로 트래픽을 늘릴 수 있습니다. 또한 WhatsApp 추가 등 다양한 외부 마케팅 도구도 지원합니다.

도움이 필요하면 AI Assistant에 문의하거나 24/7 Customer Success 팀에 연락하세요.