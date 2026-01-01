포트폴리오 웹사이트 제작 도구
이용 약관을 최대 81% 할인된 가격으로 이용하세요.
자신의 기술을 보여줄 포트폴리오 웹사이트를 만드세요
무료 도메인 이름
빠른 AI 웹사이트 제작
특별한 기술은 필요하지 않습니다.
30일 내 환불 보장
나에게 딱 맞는 포트폴리오 구축 플랜을 선택하세요
원활한 시작에 필요한 모든 것을 얻으세요. 무료 도메인과 무료 이메일로 브랜드를 구축하세요. AI 빌더 또는 디자이너가 제작한 템플릿으로 웹사이트를 만드세요.
81% 할인
Premium 웹사이트 빌더
웹사이트 제작에 필요한 핵심 요소를 알아보세요
₩ 2,999 /월
+3 개월 무료
48개월을 단 ₩143,952에 이용하세요(정상가 ₩767,952. 갱신 시 가격 ₩15,999/월.
1개의 웹사이트를 만드세요
파일을 위한 2GB 저장 공간
웹사이트당 1개의 메일함 - 1년간 무료
Premium 혜택:
1년 무료 도메인
AI 웹사이트 빌더로 몇 분 안에 사이트를 구축하세요
디자이너가 제작한 300개 이상의 템플릿 중에서 선택하세요
몇 번의 클릭만으로 AI를 사용하여 이메일 캠페인을 만들고 전송하세요
SEO, 이메일 및 비즈니스 마케팅을 위한 도구를 사용하여 더 빠르게 성장하세요
모바일 편집으로 언제든지 사이트를 업데이트하세요
최고 인기
80% 할인
Business 웹사이트 빌더
AI 도구와 이커머스 기능으로 성장하세요
₩ 3,999 /월
+3 개월 무료
48개월을 단 ₩191,952에 이용하세요(정상가 ₩959,952. 갱신 시 가격 ₩19,999/월.
50개의 웹사이트를 만드세요
파일을 위한 50GB 저장 공간
웹사이트당 5개의 메일함 - 1년 동안 무료
Premium의 혜택에 더해:
최대 1000개의 제품을 판매하고 매장을 쉽게 관리하세요
거래 수수료 없이 수익의 100%를 가져가세요
더 많은 고객에게 다가가기 위해 100개 이상의 결제 방법을 제공합니다.
실시간 분석을 통한 성과 추적
내장된 Printful 통합을 통해 맞춤형 상품 판매
AI 텍스트 편집기로 사본을 다듬으세요
AI 이미지 생성기를 사용하여 돋보이는 비주얼을 만들어 보세요
AI 블로그 게시물 생성기를 사용하여 나의 스토리를 공유하세요
AI 제품 생성기를 사용하여 이미지를 업로드하고 설명을 생성하세요
AI 로고 메이커로 브랜드 아이덴티티를 빠르게 디자인하세요
AI SEO 도우미로 콘텐츠 최적화
바이오에 링크를 넣어 클릭을 고객으로 전환하세요
81% 할인
Premium 웹사이트 빌더
웹사이트 제작에 필요한 핵심 요소를 알아보세요
₩ 2,999 /월
+3 개월 무료
48개월을 단 ₩143,952에 이용하세요(정상가 ₩767,952. 갱신 시 가격 ₩15,999/월.
1개의 웹사이트를 만드세요
파일을 위한 2GB 저장 공간
웹사이트당 1개의 메일함 - 1년간 무료
Premium 혜택:
1년 무료 도메인
AI 웹사이트 빌더로 몇 분 안에 사이트를 구축하세요
디자이너가 제작한 300개 이상의 템플릿 중에서 선택하세요
몇 번의 클릭만으로 AI를 사용하여 이메일 캠페인을 만들고 전송하세요
SEO, 이메일 및 비즈니스 마케팅을 위한 도구를 사용하여 더 빠르게 성장하세요
모바일 편집으로 언제든지 사이트를 업데이트하세요
최고 인기
80% 할인
Business 웹사이트 빌더
AI 도구와 이커머스 기능으로 성장하세요
₩ 3,999 /월
+3 개월 무료
48개월을 단 ₩191,952에 이용하세요(정상가 ₩959,952. 갱신 시 가격 ₩19,999/월.
50개의 웹사이트를 만드세요
파일을 위한 50GB 저장 공간
웹사이트당 5개의 메일함 - 1년 동안 무료
Premium의 혜택에 더해:
최대 1000개의 제품을 판매하고 매장을 쉽게 관리하세요
거래 수수료 없이 수익의 100%를 가져가세요
더 많은 고객에게 다가가기 위해 100개 이상의 결제 방법을 제공합니다.
실시간 분석을 통한 성과 추적
내장된 Printful 통합을 통해 맞춤형 상품 판매
AI 텍스트 편집기로 사본을 다듬으세요
AI 이미지 생성기를 사용하여 돋보이는 비주얼을 만들어 보세요
AI 블로그 게시물 생성기를 사용하여 나의 스토리를 공유하세요
AI 제품 생성기를 사용하여 이미지를 업로드하고 설명을 생성하세요
AI 로고 메이커로 브랜드 아이덴티티를 빠르게 디자인하세요
AI SEO 도우미로 콘텐츠 최적화
바이오에 링크를 넣어 클릭을 고객으로 전환하세요
단 3단계로 웹사이트가 뚝딱
1. 구축 방법 선택
AI가 포트폴리오 사이트를 생성하도록 하거나 300개의 완전 맞춤형 템플릿 중에서 선택하세요.
2. 웹사이트 맞춤 수정
마음에 드는 것은 보관하세요. 마음에 들지 않는 것은 버리세요. 요소를 쉽게 이동하고 다양한 색상과 글꼴로 실험해 보세요. 전문적인 코딩이나 디자인 능력은 없어도 됩니다.
3. 외부 공개
비즈니스 또는 프로젝트에 적합한 도메인 네임을 선택하고 신뢰할 수 있는 성능과 보안을 갖춘 새 웹사이트를 외부로 공개하세요.
AI 기반 포트폴리오 제작 도구
간단한 질문 몇 가지에 답하기만 하면 관련 페이지가 모두 포함된 독창적이고 잘 구성된 웹사이트를 단 몇 초 만에 받아볼 수 있습니다. 프로젝트를 어떻게 설명해야 할지 아이디어가 필요하신가요? AI 작가를 사용하여 텍스트를 생성하고 AI 이미지 생성기로 더욱 매력적인 콘텐츠를 만들어 보세요.
전문적인 포트폴리오 웹사이트 템플릿으로 여러분의 작품을 선보이세요.
포트폴리오에 딱 맞는 템플릿을 선택하세요. 원하는 만큼 맞춤 설정하여 나만의 포트폴리오를 만들어 보세요. 모든 템플릿은 기본적으로 모바일 친화적이니 걱정하지 마세요.
포트폴리오
장기적인 성공을 위해 개인 브랜드를 구축하세요
웹사이트 성장을 촉진하기 위해 사이트 성능을 모니터링하고 분석합니다.
더 많은 고객을 확보하세요 – 포트폴리오 사이트에 소셜 미디어 프로필을 통합하세요.
AI SEO 도구를 활용하여 검색 엔진 순위를 높이고 가시성을 향상시키세요.
호스팅어 웹사이트 빌더는 가격과 기능 면에서 최고의 제품입니다.
전문적인 포트폴리오 작성을 위한 연중무휴 지원
모바일 친화적이고 완벽하게 맞춤화할 수 있는 150개의 웹사이트 템플릿 중 하나를 사용하여 온라인에서 존재감을 높여보세요. 도움이 필요하신 경우 주 7일 24시간 언제든 고객 성공팀에게 실시간 채팅으로 문의하거나 AI 어시스턴트에게 메시지를 남겨주세요.
포트폴리오 웹사이트 제작 도구 관련 자주 묻는 질문(FAQ)
포트폴리오 웹사이트에 대한 가장 일반적인 질문에 대한 답변을 찾아보세요.