Non, vous n'avez pas besoin d'avoir une expertise en matière de codage ou technique pour créer un site web. En fait, il vous suffit d'avoir une idée et de la décrire en quelques phrases simples à notre créateur de portfolio IA. Alternativement, il vous suffit de choisir parmi 150 templates prêts à l'emploi.

Ensuite, jouez avec les couleurs et les polices, et déplacez les éléments avec un éditeur de site par glisser-déposer. Grâce à Smart Grid, votre design aura l'air proportionnel.

Nous proposons également une variété d'outils d'IA : créez du contenu avec le rédacteur AI, ajoutez des visuels captivants avec générateur d'images IA, prédisez le comportement des utilisateurs avec Heatmap IA et augmenter le trafic avec les fonctionnalités de référencement IA. Notre créateur de portfolio en ligne prend aussi en charge des outils marketing tiers populaires, par exemple, l'ajout de WhatsApp au site pour faciliter la communication avec les clients.

Devrait Si vous avez besoin d'aide, posez une question à notre assistant IA ou contactez le support client 24h/24 et 7j/7.