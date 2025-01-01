Pourquoi choisir un nom de domaine .icu ?

Un nom de domaine .icu est distinctif et vous aidera à vous démarquer en tant qu'entreprise visionnaire, quel que soit le type de site web que vous possédez.

Les noms de domaine .icu n'indiquent pas de lieu géographique, de secteur d'activité ou d'objectif, ce qui les rend extrêmement polyvalents.

De plus, ils sont courts, percutants et faciles à mémoriser, ce qui renforce votre image de marque.