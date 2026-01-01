Tot 63% korting op

Enshrouded Serverhosting

Jouw Enshrouded Avontuur, Jouw Regels

Gratis wekelijkse automatische back-ups
Malwarescanner
AI-Assistent
4,99  € /mnd
30-dagen-geld-terug-garantie
Afbeelding hero sectie

Kies jouw Enshrouded Server Hostingplan

62% KORTING
Game Panel 1
4,99  € /mnd
Krijg 24 maanden voor 119,76 € (normale prijs 311,76 €). Verlengbaar voor 8,99 €/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
56% KORTING
Game Panel 2
6,99  € /mnd
Krijg 24 maanden voor 167,76 € (normale prijs 383,76 €). Verlengbaar voor 11,99 €/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
63% KORTING
Game Panel 4
9,99  € /mnd
Krijg 24 maanden voor 239,76 € (normale prijs 647,76 €). Verlengbaar voor 21,99 €/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
62% KORTING
Game Panel 8
19,99  € /mnd
Krijg 24 maanden voor 479,76 € (normale prijs 1.271,76 €). Verlengbaar voor 43,99 €/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
62% KORTING
Game Panel 1
4,99  € /mnd
Krijg 24 maanden voor 119,76 € (normale prijs 311,76 €). Verlengbaar voor 8,99 €/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
56% KORTING
Game Panel 2
6,99  € /mnd
Krijg 24 maanden voor 167,76 € (normale prijs 383,76 €). Verlengbaar voor 11,99 €/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
63% KORTING
Game Panel 4
9,99  € /mnd
Krijg 24 maanden voor 239,76 € (normale prijs 647,76 €). Verlengbaar voor 21,99 €/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
62% KORTING
Game Panel 8
19,99  € /mnd
Krijg 24 maanden voor 479,76 € (normale prijs 1.271,76 €). Verlengbaar voor 43,99 €/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Mod-Ondersteuning
DDoS-Beveiliging
Volledige Root-toegang
Eén klik installatie
AI-assistent aangedreven door MCP
Gratis wekelijkse back-ups
Datacenters wereldwijd
Host meerdere games
AMD EPYC-processors
Mod-Ondersteuning
DDoS-Beveiliging
Volledige Root-toegang
Eén klik installatie
AI-assistent aangedreven door MCP
Gratis wekelijkse back-ups
Datacenters wereldwijd
Host meerdere games
AMD EPYC-processors

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Breng Vrienden naar de Open Wereld

Enshrouded is een overlevingsspel ontworpen voor multiplayer-avonturen. Je zult bases moeten bouwen, wapens moeten vinden of maken, en vijanden moeten bestrijden om te overleven.

Met je eigen Enshrouded gameserver kun je verschillende mods installeren, instellingen aanpassen en met je vrienden spelen.
enshrouded 1

Breng je game-ervaring naar een hoger niveau

Ontdek een dedicated Enshrouded-server en VPS-hosting. Installeer nieuwe mods en pakketten. Geniet van betere prestaties en onmiddellijke schaalbaarheid.

Maximale flexibiliteit

Pas je open wereld naar wens aan met volledige root-toegang. Installeer mods, beheer de weersomstandigheden, verander dag- en nachtcycli, maak je vijanden sterker of pas het herstel van de gezondheid aan.

enshrouded 2

Maximale prestatie

Je Enshrouded-gameserver wordt aangedreven door AMD EPYC-processors en SSD NVMe-opslag, terwijl je game draait op een glasvezelverbonden 300 Mb/s-netwerk.

enshrouded 3

Maximale Schaalbaarheid

Wil je meer spelers uitnodigen om op je Enshrouded-server te spelen? Upgrade je abonnement op elk gewenst moment in een paar klikken en ontvang binnen een paar minuten meer vCPU-kernen, bandbreedte en schijfopslag.

enshrouded 4

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Host je gameserver waar je speelt

Kies uit datacenters in Azië, Europa, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Selecteer de serverlocatie die het dichtst bij je community ligt voor de beste gameplay-ervaring en lage latentie.

Image

Beproefd en vertrouwd VPS-hostingbedrijf

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Alles verloopt super soepel bij Hostinger! De AI-chatbot werkt geweldig, en als die het even niet weet, neemt een medewerker het probleemloos over. En die VPS... echt top, stabiel als een huis! Dank aan het development team en iedereen die hieraan meewerkt. Ga zo door 🚀

Noel
Noel

Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherp prijzen. Uitstekende portal, met respect voor de tijd van hun gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt solide aan.

Omkar
Omkar

Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.

Sylvain
Sylvain

Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!

Herriman
Herriman

Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.

Martin K
Martin K

Ik ben heel blij met mijn ervaring tot nu toe. De services die ik gebruik werken perfect, en de prijs-kwaliteitverhouding van de VPS is echt top in vergelijking met andere duurdere opties.

Je game is veilig bij ons

Ontvang een speciaal IP-adres, een malwarescanner, een ingebouwde firewall en DDoS-bescherming voor de beveiliging van je server tegen cyberdreigingen. Beheer je gameserver met een gebruiksvriendelijk controlepaneel. Maak een handmatige snapshot vóór grote wijzigingen en herstel de nieuwste automatische back-up als je problemen ondervindt.

enshrouded 5

30-dagen-geld-terug-garantie

Probeer het risicovrij met onze 30-dagen-geld-terug-garantie. Bekijk ons terugbetalingsbeleid voor meer details.

Google
Score:
4.8/5
1,237
beoordelingen
HostAdvice
Score:
4.6/5
2,432
beoordelingen
WpBeginner
Score:
4.7
874
beoordelingen

Enshrouded Server Hosting FAQ's

Vind antwoorden op de meest gestelde vragen over onze Enshrouded virtual private server-hostingdiensten.

Wat is Enshrouded hosting?

Hoe zet ik een Enshrouded Dedicated Server op?

Wat zijn de systeemvereisten voor een Enshrouded Server?

Kan ik mijn abonnement wijzigen of mijn Enshrouded Server Hosting later upgraden?

Welke soort ondersteuning ontvang ik voor het beheren van mijn Enshrouded Server?

Wij geven om jouw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies die nodig zijn om de site goed te laten werken en om gegevens te verkrijgen over jouw interactie met de site en voor marketingdoeleinden. Als je hiermee akkoord gaat, ga je ermee akkoord dat er cookies op je apparaat worden opgeslagen voor advertentietargeting, personalisatie en analyse, zoals beschreven in ons Cookiebeleid.