Enshrouded hosting is een VPS-hostingservice die is geoptimaliseerd voor gamen. Het wordt geleverd met het Game Panel waarmee je met slechts een paar klikken een Enshrouded gameserver kunt installeren.

Dankzij volledige root-toegang tot je gameserver kun je deze naar eigen wens aanpassen. Installeer mods, verander de dagelijkse cycli, maak je vijanden sterker of zwakker en voeg meer spelers toe.

Bovendien biedt Hostinger geavanceerde prestatie- en beveiligingsfuncties, zodat je echt van het gamen kunt genieten. Geniet van een glasvezelverbonden infrastructuur van 300 Mb/s, AMD EPYC-processors en NVMe SSD-opslag voor uitstekende prestaties. Met onze malwarescanner, ingebouwde firewall, verkeersfilter en een speciaal IP-adres kun je er zeker van zijn dat je gameserver beveiligd is.

Als je andere games wilt uitproberen, biedt onze VPS-hosting ook ondersteuning aan meer dan 100 gameservers, waaronder Minecraft, ARK: Survival Evolved, Counter-Strike en Palworld.