Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.
Maximale flexibiliteit
Pas je open wereld naar wens aan met volledige root-toegang. Installeer mods, beheer de weersomstandigheden, verander dag- en nachtcycli, maak je vijanden sterker of pas het herstel van de gezondheid aan.
Maximale prestatie
Je Enshrouded-gameserver wordt aangedreven door AMD EPYC-processors en SSD NVMe-opslag, terwijl je game draait op een glasvezelverbonden 300 Mb/s-netwerk.
Maximale Schaalbaarheid
Wil je meer spelers uitnodigen om op je Enshrouded-server te spelen? Upgrade je abonnement op elk gewenst moment in een paar klikken en ontvang binnen een paar minuten meer vCPU-kernen, bandbreedte en schijfopslag.
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt super soepel bij Hostinger! De AI-chatbot werkt geweldig, en als die het even niet weet, neemt een medewerker het probleemloos over. En die VPS... echt top, stabiel als een huis! Dank aan het development team en iedereen die hieraan meewerkt. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherp prijzen. Uitstekende portal, met respect voor de tijd van hun gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt solide aan.
Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Ik ben heel blij met mijn ervaring tot nu toe. De services die ik gebruik werken perfect, en de prijs-kwaliteitverhouding van de VPS is echt top in vergelijking met andere duurdere opties.