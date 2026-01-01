Enshrouded server hosting
आपका रहस्यमय रोमांच, आपके नियम
खुले संसार में दोस्तों को लाएँ
अपने गेमिंग अनुभव को अगले स्तर पर ले जाएं
अधिकतम लचीलापन
रूट एक्सेस के साथ अपनी खुली दुनिया को अपनी इच्छानुसार कस्टमाइज़ करें। मॉड्स इंस्टॉल करें, मौसम की स्थिति को नियंत्रित करें, दिन और रात के चक्र बदलें, अपने दुश्मनों को और अधिक शक्तिशाली बनाएं, या स्वास्थ्य पुनर्जनन को समायोजित करें।
अधिकतम प्रदर्शन
आपका एनश्राउडेड गेम सर्वर एएमडी ईपीवाईसी प्रोसेसर और एसएसडी एनवीएमई स्टोरेज द्वारा संचालित होगा, जबकि आपका गेम फाइबर से जुड़े 300 एमबी/सेकंड के नेटवर्क पर चलेगा।
अधिकतम स्केलेबिलिटी
क्या आप अपने Enshrouded सर्वर पर और अधिक खिलाड़ियों को आमंत्रित करना चाहते हैं? कुछ ही क्लिक में अपना प्लान अपग्रेड करें और कुछ ही मिनटों में अधिक vCPU कोर, बैंडविड्थ और डिस्क स्टोरेज प्राप्त करें।
आजमाई हुई और भरोसेमंद वीपीएस होस्टिंग कंपनी
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।