Hospedagem de servidor Enshrouded

Os requisitos de sistema variam dependendo do número de jogadores e da configuração do servidor. Como os requisitos mínimos incluem 16 GB de RAM e pelo menos 50 GB de armazenamento, você pode começar a jogar Enshrouded no nosso plano Game Panel 4 a partir de R$ 41,99/mês.

Quando quiser convidar mais amigos para o seu multiplayer de Enshrouded ou instalar mods mais complexos, considere atualizar para o Game Panel 8, a partir de R$ 59,99/mês. Ele vem com 32 GB de RAM, 8 núcleos de vCPU e 400 GB de espaço em disco NVMe desde o início.

Quanto ao painel de jogos, oferecemos o CubeCoders AMP sem nenhum custo adicional.