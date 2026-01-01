Enshrouded Server mieten

und bis zu 63 % sparen

Ihr Enshrouded-Abenteuer, Ihre Regeln

Kostenlose automatische wöchentliche Backups
Malware-Scanner
KI-Assistent
CHF  4.49 /Mon.
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Enshrouded Hero-Bild

Wählen Sie Ihren Enshrouded Hosting-Plan

60 % Rabatt
Game Panel 1
CHF  4.49 /Mon.
Erhalten Sie 24 Monate für CHF 107.76 (regulärer Preis CHF 270.96). Verlängerungspreis: CHF 8.09/Mon.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
58 % Rabatt
Game Panel 2
CHF  6.09 /Mon.
Erhalten Sie 24 Monate für CHF 146.16 (regulärer Preis CHF 347.76). Verlängerungspreis: CHF 10.49/Mon.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
63 % Rabatt
Game Panel 4
CHF  8.89 /Mon.
Erhalten Sie 24 Monate für CHF 213.36 (regulärer Preis CHF 580.56). Verlängerungspreis: CHF 20.19/Mon.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
63 % Rabatt
Game Panel 8
CHF  17.79 /Mon.
Erhalten Sie 24 Monate für CHF 426.96 (regulärer Preis CHF 1'158.96). Verlängerungspreis: CHF 40.29/Mon.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Mod Support
DDoS Schutz
Voller Root Zugang
1-Klick-Installation
KI-Assistent mit MCP-Unterstützung
Kostenlose wöchentliche Backups
Rechenzentren weltweit
Mehrere Spiele hosten
AMD EPYC-Prozessoren
Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der Preis pro Monat entspricht dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der Monate, die Ihr Plan umfasst.

Bringen Sie Freunde in die offene Welt

Enshrouded ist ein Überlebensspiel, das für Mehrspieler-Abenteuer konzipiert ist. Sie müssen Basen bauen, Waffen finden oder herstellen und Feinde bekämpfen, um zu überleben.

Mit Ihrem eigenen Enshrouded-Gameserver können Sie verschiedene Mods installieren, die Einstellungen anpassen und mit Ihren Freunden spielen.
enshrouded 1

Bringen Sie Ihr Gaming-Erlebnis ins nächste Level

Entdecken Sie einen eigenen Enshrouded-Server und VPS Hosting. Installieren Sie neue Mods und Packs. Genießen Sie bessere Leistung und sofortige Skalierbarkeit.

Maximale Flexibilität

Passen Sie Ihre offene Welt mit vollem Root-Zugriff nach Belieben an. Installieren Sie Mods, steuern Sie die Wetterbedingungen, ändern Sie Tag- und Nachtzyklen, machen Sie Ihre Gegner stärker oder passen Sie die Gesundheitsregeneration an.

enshrouded 2

Maximale Leistung

Ihr Enshrouded-Gameserver wird von AMD EPYC-Prozessoren und SSD NVMe-Speicher angetrieben, während Ihr Spiel über ein mit Glasfaser verbundenes 300 Mb/s-Netzwerk läuft.

enshrouded 3

Maximale Skalierbarkeit

Möchten Sie mehr Spieler auf Ihren Enshrouded-Server einladen? Upgraden Sie Ihren Plan jederzeit mit ein paar Klicks und erhalten Sie in wenigen Minuten mehr vCPU-Kerne, Bandbreite und Festplattenspeicher.

enshrouded 4

Empfohlener Serverstandort:

Überprüfung...

Hosten Sie Ihren Gameserver dort, wo Sie spielen

Wählen Sie aus Rechenzentren in Europa, Asien, Nordamerika und Südamerika. Nehmen Sie den Serverstandort, der Ihrer Community am nächsten liegt, um ein optimales Spielerlebnis und niedrige Latenzzeiten zu gewährleisten.

Image

Bewährtes und zuverlässiges VPS Hosting-Unternehmen

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig und meine Website läuft reibungslos. Wann immer ich Hilfe brauchte, half mir das technische Support-Team schnell, kompetent und war wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, vielen Dank nochmals Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

Ihr Spiel ist bei uns sicher

Erhalten Sie eine dedizierte IP-Adresse, einen Malware-Scanner, eine integrierte Firewall und DDoS-Schutz, um Ihren Server vor Cyber-Bedrohungen zu schützen. Verwalten Sie Ihren Gameserver mit einem benutzerfreundlichen Control Panel. Erstellen Sie vor größeren Änderungen einen manuellen Snapshot und stellen Sie das letzte automatische Backup wieder her, wenn Sie Probleme haben.

enshrouded 5

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Risikofrei ausprobieren mit unserer 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückerstattungsrichtlinie.

Enshrouded Server mieten: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema Enshrouded Hosting.

Was ist Enshrouded Hosting?

Wie richte ich einen eigenen Enshrouded Server ein?

Was sind die Systemanforderungen für einen Enshrouded Server? Welche Art von Game Panel erhalte ich für mein Spiel?

Kann ich meinen Plan ändern oder mein Enshrouded Server Hosting später upgraden?

Welche Art von Unterstützung erhalte ich für die Verwaltung meines Enshrouded Servers?

