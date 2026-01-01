Rust Server mieten

Ob Sie es glauben oder nicht, Sie werden weniger Geld für das Hosting eines Rust-Servers ausgeben als für das günstigste Netflix-Abo. Das Game Panel 1 von Hostinger beginnt bei nur 6,99 €/Mon.. Mit 4 GB RAM, 1 vCPU-Kern und 50 GB NVMe-Speicher haben Sie genug Ressourcen, um mit einer kleinen Gruppe von Leuten zu spielen.

Wenn Sie jedoch einen öffentlichen Server für 50 bis 100 Spieler hosten möchten, sollten Sie unseren Game Panel 2 Plan in Betracht ziehen.Ab nur 9,99 €/Mon. erhalten Sie doppelt so viele Ressourcen wie mit dem Game Panel 1-Plan.