Rust Server Hosting

Rust hosting levert de virtuele privé server en bronnen die nodig zijn om het spel te hosten en te draaien.

Met Hostinger VPS-hosting heb je de volledige vrijheid en kun je elk aspect van het spel aanpassen, inclusief de grootte van de kaarten, het aantal spelers, de regels en de gameplay.

Bovendien hoef je je geen zorgen te maken over prestatie- of beveiligingsproblemen, want onze servers zijn gebouwd met het oog op snelheid en worden beschermd door de toonaangevende firewall van Wanguard.