Rust Server Hosting

Kies jouw Rust VPS Hostingplan

MEEST POPULAIR
56% KORTING
Game Panel 2
6,99  € /mnd
Krijg 24 maanden voor 167,76 € (normale prijs 383,76 €). Verlengbaar voor 11,99 €/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
63% KORTING
Game Panel 4
9,99  € /mnd
Krijg 24 maanden voor 239,76 € (normale prijs 647,76 €). Verlengbaar voor 21,99 €/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
62% KORTING
Game Panel 8
19,99  € /mnd
Krijg 24 maanden voor 479,76 € (normale prijs 1.271,76 €). Verlengbaar voor 43,99 €/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Mod-Ondersteuning
DDoS-Beveiliging
Volledige Root-toegang
Eén klik installatie
AI-assistent aangedreven door MCP
Gratis wekelijkse back-ups
Datacenters wereldwijd
Host meerdere games
AMD EPYC-processors
Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Creëer je pad naar glorie

Rust is een multiplayer survivalgame waarin je voorwerpen moet verzamelen om bases te bouwen, wapens te smeden en de strijd aangaat met andere online spelers.

Met Rust hosting kun je je eigen Rust server hosten, wat betekent dat je de vrijheid hebt om de gameplay en maps aan te passen, aangepaste mods en plug-ins te installeren en nog veel meer.
rust 1

Betrouwbaarheid in elke strijd

Geen servercrashes meer - onze VPS-hosting garandeert een hoge uptime en soepele gameplay.

Beste prestaties in zijn klasse

Geniet van een vertragingsvrije game-ervaring, of je nu 2 of 50 spelers uitnodigt. We bieden tot 8 vCPU cores en 32 GB RAM in één plan voor maximale prestaties.

rust 2

Complete servercontrole

Bepaal je eigen regels, maak eigen kaarten, pas de gameplay-instellingen aan en bouw de gamewereld die je altijd al hebt gewild. Onze volledige root-toegang en Game Panel maken het allemaal eenvoudiger.

rust 3

Zorgeloze beveiliging

Laat je plezier niet bederven door veiligheidsproblemen. Zorg voor een veilige gaming-omgeving met de bekroonde Wanguard DDoS-bescherming en automatische malwaredetectie.

rust 4

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Host je gameserver waar je speelt

Kies uit datacenters in Azië, Europa, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Selecteer de serverlocatie die het dichtst bij je community ligt voor de beste gameplay-ervaring.

Image

Beproefd en vertrouwd VPS-hostingbedrijf

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Alles verloopt super soepel bij Hostinger! De AI-chatbot werkt geweldig, en als die het even niet weet, neemt een medewerker het probleemloos over. En die VPS... echt top, stabiel als een huis! Dank aan het development team en iedereen die hieraan meewerkt. Ga zo door 🚀

Noel
Noel

Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherp prijzen. Uitstekende portal, met respect voor de tijd van hun gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt solide aan.

Omkar
Omkar

Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.

Sylvain
Sylvain

Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!

Herriman
Herriman

Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.

Martin K
Martin K

Ik ben heel blij met mijn ervaring tot nu toe. De services die ik gebruik werken perfect, en de prijs-kwaliteitverhouding van de VPS is echt top in vergelijking met andere duurdere opties.

Jouw game is veilig bij ons

Ontvang een speciaal IP-adres, een ingebouwde firewall en DDoS-bescherming voor de beveiliging van je server tegen cyberbedreigingen.

Maak je nooit meer zorgen over het verlies van je gegevens dankzij onze automatische wekelijkse back-ups en een snapshot in realtime.
rust 5

30-dagen-geld-terug-garantie

Probeer het risicovrij met onze 30-dagen-geld-terug-garantie. Bekijk ons terugbetalingsbeleid voor meer details.

Google
Score:
4.8/5
1,237
beoordelingen
HostAdvice
Score:
4.6/5
2,432
beoordelingen
WpBeginner
Score:
4.7
874
beoordelingen

Rust Server Hosting FAQ's

Vind antwoorden op de meest gestelde vragen over Rust virtual private server-hostingdiensten.

Wat is Rust Hosting?

Hoe zet ik een Rust Dedicated Server op?

Hoeveel kost de hosting van een Rust server?

Kan ik mods en plug-ins op mijn Rust Server Hosting installeren?

Kan ik mijn plan later wijzigen of mijn server upgraden?

Welke ondersteuning kan ik verwachten bij Rust Hosting Services?

Wij geven om jouw privacy

