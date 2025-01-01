Jusqu'à 80 % de réduction sur l'
hébergement de serveur Rust
Créez votre monde Rust, à votre façon
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites Scanner de logiciels malveillants Assistant IA
CA$ 9.99 /mois
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Choisissez votre plan d'hébergement VPS Rust
Support disponible 24 h/24, 7 j/7
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Annulez à tout instant
Le plus populaire
-64 %
Game Panel 2
CA$ 9.99 /mois
Obtenez 24 mois pour CA$ 239.76 (prix d'origine : CA$ 671.76). Renouvellement au prix de CA$ 20.99/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-73 %
Game Panel 4
CA$ 14.99 /mois
Obtenez 24 mois pour CA$ 359.76 (prix d'origine : CA$ 1,343.76). Renouvellement au prix de CA$ 37.99/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-80 %
Game Panel 8
CA$ 27.99 /mois
Obtenez 24 mois pour CA$ 671.76 (prix d'origine : CA$ 3,359.76). Renouvellement au prix de CA$ 62.99/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Support pour les mods
Protection DDoS
Accès root complet et support professionnel en français
Installation en un clic
Assistant IA alimenté par MCP
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Data centers situés dans le monde entier
Hébergez plusieurs jeux
Processeurs AMD EPYC
Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.
Tracez votre chemin vers la gloire
Rust est un jeu de survie multijoueur où vous devez collecter des objets pour construire des bases, forger des armes et combattre d'autres joueurs en ligne.Avec notre hébergement Rust, vous pouvez héberger votre propre serveur, ce qui signifie avoir la liberté de personnaliser le gameplay et les cartes, d'installer des mods et plugins personnalisés, et bien plus encore.
Un service fiable pour chacune de vos batailles
Dites adieu aux pannes de serveur : Notre hébergement VPS vous garantit une disponibilité maximale et un gameplay fluide.
Performances supérieuresProfitez d'une expérience de jeu sans lag, que vous invitiez 2 ou 50 joueurs. Nous offrons jusqu'à 8 cœurs vCPU et 32 Go de RAM dans un seul plan pour des performances maximales.
Contrôle complet du serveurDéfinissez vos propres règles, créez des cartes personnalisées, ajustez les paramètres de jeu et construisez le monde dont vous avez toujours rêvé. Grâce à l'accès root complet et au game panel, votre expérience d'hébergement Rust sera un jeu d'enfant !
Sécurité assuréeNe laissez pas les problèmes de sécurité gâcher votre plaisir. Créez un environnement de jeu sécurisé grâce à la protection DDoS primée de Wanguard et à la détection automatique des logiciels malveillants.
Votre partie est en sécurité chez nous
Profitez d’une adresse IP dédiée, d’un pare-feu intégré et d’une protection DDoS pour sécuriser votre serveur contre les cybermenaces.Grâce à nos sauvegardes hebdomadaires automatiques et aux snapshots en temps réel, vous n'aurez plus jamais à vous soucier des pertes de données.
Un hébergeur VPS testé et approuvé
Hébergez votre serveur de jeu là où vous jouez
Choisissez parmi des data centers situés en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Sélectionnez le serveur le plus proche de votre communauté pour une expérience de jeu optimale.
FAQ sur l’hébergement de serveur Rust
Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur nos services d'hébergement de serveur privé virtuel Rust.