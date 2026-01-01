Jusqu'à 63 % de réduction sur l'

hébergement de serveur Rust

Créez votre monde Rust, à votre façon

Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
Scanner de logiciels malveillants
Assistant IA
CHF  6.09 /mois
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
section héros rust

Choisissez votre plan d'hébergement VPS Rust

Le plus populaire
-58 %
Game Panel 2
CHF  6.09 /mois
Obtenez 24 mois pour CHF 146.16 (prix d'origine : CHF 347.76). Renouvellement au prix de CHF 10.49/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-63 %
Game Panel 4
CHF  8.89 /mois
Obtenez 24 mois pour CHF 213.36 (prix d'origine : CHF 580.56). Renouvellement au prix de CHF 20.19/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-63 %
Game Panel 8
CHF  17.79 /mois
Obtenez 24 mois pour CHF 426.96 (prix d'origine : CHF 1'158.96). Renouvellement au prix de CHF 40.29/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
Le plus populaire
-58 %
Game Panel 2
CHF  6.09 /mois
Obtenez 24 mois pour CHF 146.16 (prix d'origine : CHF 347.76). Renouvellement au prix de CHF 10.49/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-63 %
Game Panel 4
CHF  8.89 /mois
Obtenez 24 mois pour CHF 213.36 (prix d'origine : CHF 580.56). Renouvellement au prix de CHF 20.19/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-63 %
Game Panel 8
CHF  17.79 /mois
Obtenez 24 mois pour CHF 426.96 (prix d'origine : CHF 1'158.96). Renouvellement au prix de CHF 40.29/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Support pour les mods
Protection DDoS
Accès root complet et support professionnel en français
Installation en un clic
Assistant IA alimenté par MCP
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Data centers situés dans le monde entier
Hébergez plusieurs jeux
Processeurs AMD EPYC
Support pour les mods
Protection DDoS
Accès root complet et support professionnel en français
Installation en un clic
Assistant IA alimenté par MCP
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Data centers situés dans le monde entier
Hébergez plusieurs jeux
Processeurs AMD EPYC

Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Tracez votre chemin vers la gloire

Rust est un jeu de survie multijoueur où vous devez collecter des objets pour construire des bases, forger des armes et combattre d'autres joueurs en ligne.

Avec notre hébergement Rust, vous pouvez héberger votre propre serveur, ce qui signifie avoir la liberté de personnaliser le gameplay et les cartes, d'installer des mods et plugins personnalisés, et bien plus encore.
rust 1

Un service fiable pour chacune de vos batailles

Dites adieu aux pannes de serveur : Notre hébergement VPS vous garantit une disponibilité maximale et un gameplay fluide.

Performances supérieures

Profitez d'une expérience de jeu sans lag, que vous invitiez 2 ou 50 joueurs. Nous offrons jusqu'à 8 cœurs vCPU et 32 Go de RAM dans un seul plan pour des performances maximales.

rust 2

Contrôle complet du serveur

Définissez vos propres règles, créez des cartes personnalisées, ajustez les paramètres de jeu et construisez le monde dont vous avez toujours rêvé. Grâce à l'accès root complet et au game panel, votre expérience d'hébergement Rust sera un jeu d'enfant !

rust 3

Sécurité assurée

Ne laissez pas les problèmes de sécurité gâcher votre plaisir. Créez un environnement de jeu sécurisé grâce à la protection DDoS primée de Wanguard et à la détection automatique des logiciels malveillants.

rust 4

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Hébergez votre serveur de jeu là où vous jouez

Choisissez parmi des data centers situés en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Sélectionnez le serveur le plus proche de votre communauté pour une expérience de jeu optimale.

Image

Un hébergeur VPS testé et approuvé

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des plans très intéressants.

Votre partie est en sécurité chez nous

Profitez d’une adresse IP dédiée, d’un pare-feu intégré et d’une protection DDoS pour sécuriser votre serveur contre les cybermenaces.

Grâce à nos sauvegardes hebdomadaires automatiques et aux snapshots en temps réel, vous n'aurez plus jamais à vous soucier des pertes de données.
rust 5

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Essayez nos plans sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour les détails.

Google
Note :
4.8/5
1,237
avis
HostAdvice
Note :
4.6/5
2,432
avis
WpBeginner
Note :
4.7
874
avis

FAQ sur l’hébergement de serveur Rust

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur nos services d'hébergement de serveur privé virtuel Rust.

Qu'est-ce que l'hébergement Rust ?

Comment configurer un serveur dédié Rust ?

Combien coûte l'hébergement d'un serveur Rust ?

Puis-je installer des mods et extensions sur mon hébergement de serveur Rust ?

Puis-je changer mon plan ou mettre à niveau mon serveur plus tard ?

Quel type de support puis-je attendre de votre hébergeur Rust ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.