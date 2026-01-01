New Year सेल ऑफर हाथ से न जाने दें!
Rust server hosting

अपनी रस्ट दुनिया को अपने तरीके से बनाएं

₹  599.00 /माह
63% की छूट
Game Panel 2
₹  1,599.00
₹  599.00 /माह
24 माह की सेवाएं ₹14,376.00 (सामान्य कीमत ₹38,376.00) में पाएं। रिन्यूअल ₹999.00/माह की दर पर होता है।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
67% की छूट
Game Panel 4
₹  2,599.00
₹  849.00 /माह
24 माह की सेवाएं ₹20,376.00 (सामान्य कीमत ₹62,376.00) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,999.00/माह की दर पर होता है।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
66% की छूट
Game Panel 8
₹  4,999.00
₹  1,699.00 /माह
24 माह की सेवाएं ₹40,776.00 (सामान्य कीमत ₹119,976.00) में पाएं। रिन्यूअल ₹3,999.00/माह की दर पर होता है।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

अपनी सफलता का मार्ग स्वयं प्रशस्त करें

रस्ट एक मल्टीप्लेयर सर्वाइवल गेम है जहां आपको बेस बनाने, हथियार बनाने और अन्य ऑनलाइन खिलाड़ियों से लड़ने के लिए आइटम इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है।

रस्ट होस्टिंग के साथ, आप अपना खुद का रस्ट सर्वर होस्ट कर सकते हैं, जिसका अर्थ है गेमप्ले और मैप्स को कस्टमाइज़ करने, कस्टम मॉड्स और प्लगइन्स इंस्टॉल करने और बहुत कुछ करने की स्वतंत्रता होना।
जंग 1

हर लड़ाई में विश्वसनीयता

अब सर्वर क्रैश होने की कोई चिंता नहीं – हमारी वीपीएस होस्टिंग उच्च अपटाइम और सुचारू गेमप्ले सुनिश्चित करती है।

सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

दो या 50 खिलाड़ियों को आमंत्रित करें, लैग-फ्री गेमिंग अनुभव का आनंद लें। अधिकतम परफॉर्मेंस के लिए हम एक ही प्लान में 8 vCPU कोर और 32 GB RAM तक की सुविधा प्रदान करते हैं।

जंग 2

सर्वर पर पूर्ण नियंत्रण

अपने नियम खुद तय करें, मनचाहे मैप बनाएं, गेमप्ले सेटिंग्स बदलें और अपनी मनचाही गेम दुनिया बनाएं। हमारे फुल रूट एक्सेस और गेम पैनल की मदद से यह सब आसान हो जाता है।

जंग 3

चिंता मुक्त सुरक्षा

सुरक्षा संबंधी चिंताओं को अपने मनोरंजन में बाधा न बनने दें। पुरस्कार विजेता वांगार्ड डीडीओएस सुरक्षा और स्वचालित मैलवेयर पहचान के साथ एक सुरक्षित गेमिंग वातावरण बनाएं।

जंग 4

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

जहां आप खेलते हैं, वहीं अपना गेम सर्वर होस्ट करें।

एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में स्थित डेटा केंद्रों में से चुनें। बेहतरीन गेमप्ले अनुभव के लिए अपने समुदाय के सबसे नज़दीकी सर्वर स्थान का चयन करें।

आजमाई हुई और भरोसेमंद वीपीएस होस्टिंग कंपनी

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

आपका गेम हमारे पास सुरक्षित है।

अपने सर्वर को साइबर खतरों से सुरक्षित रखने के लिए एक डेडिकेटेड आईपी एड्रेस, बिल्ट-इन फ़ायरवॉल और डीडीओएस सुरक्षा प्राप्त करें।

हमारे स्वचालित साप्ताहिक बैकअप और रीयल-टाइम स्नैपशॉट की बदौलत अब आपको अपना डेटा खोने की चिंता कभी नहीं करनी पड़ेगी।
जंग 5

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

रस्ट सर्वर होस्टिंग से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हमारी रस्ट वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।

रस्ट होस्टिंग क्या है?

मैं रस्ट डेडिकेटेड सर्वर कैसे सेटअप करूं?

रस्ट सर्वर होस्ट करने में कितना खर्च आता है?

क्या मैं अपने रस्ट सर्वर होस्टिंग पर मॉड्स और प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकता हूँ?

क्या मैं बाद में अपना प्लान बदल सकता हूँ या अपने सर्वर को अपग्रेड कर सकता हूँ?

रस्ट होस्टिंग सेवाओं से मुझे किस प्रकार का समर्थन मिल सकता है?

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

