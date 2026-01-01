hébergement de serveur Rust

Croyez-le ou non, vous dépenserez moins d'argent pour héberger un serveur Rust que pour souscrire au plan le moins cher de Netflix. Le Game Panel 1 de Hostinger commence à seulement 6,99 €/mois, et avec 4 Go de RAM, 1 cœur vCPU et 50 Go de stockage NVMe, vous aurez suffisamment de ressources pour jouer avec un petit groupe de personnes.

Mais si vous voulez héberger un serveur public pour 50 à 100 joueurs, envisagez d'acheter notre plan Game Panel 2. À partir de seulement 9,99 €/mois, vous aurez deux fois plus de ressources que le Game Panel 1.