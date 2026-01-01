7 Days to Die Server mieten

Zuverlässige Server für die postapokalyptische Welt

7 Tage Held

Wählen Sie Ihren 7 Days to Die VPS Hosting-Plan

Game Panel 2
6,99  € /Mon.
Erhalten Sie 24 Monate für 167,76 € (regulärer Preis 383,76 €). Verlängerungspreis: 11,99 €/Mon.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
Game Panel 4
9,99  € /Mon.
Erhalten Sie 24 Monate für 239,76 € (regulärer Preis 647,76 €). Verlängerungspreis: 21,99 €/Mon.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
Game Panel 8
19,99  € /Mon.
Erhalten Sie 24 Monate für 479,76 € (regulärer Preis 1.271,76 €). Verlängerungspreis: 43,99 €/Mon.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der Preis pro Monat entspricht dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der Monate, die Ihr Plan umfasst.

Ihr Server, Ihre Einstellung

7 Days to Die ist ein Survival-Spiel – man muss in einer von Zombie-Horden wimmelnden Welt überleben. Sammeln Sie Ressourcen, stellen Sie Waffen her und bauen Sie Unterschlüpfe – tun Sie, was Sie tun müssen, um zu überleben.

Lust auf ein interessanteres Spiel? Installieren Sie Mods, passen Sie die Servereinstellungen an oder spielen Sie exklusiv mit Ihren Freunden – all das ist mit Ihrem eigenen 7 Days to Die Server möglich.
7 Tage 1

Sichere 7 Days to Die-Server für reibungsloses Gameplay

Hosten Sie Ihren 7 Days to Die-Server auf einer zuverlässigen und skalierbaren VPS-Infrastruktur. Genießen Sie stabile Spiele mit einer Uptime-Garantie von 99,9 %, und spielen Sie mit so vielen Spielern, wie Sie möchten – wir verlangen keine zusätzlichen Gebühren.

Individuelles Gameplay

Vollständiger Root-Zugriff bedeutet volle Kontrolle über Ihr Spiel. Installieren Sie Mods, entwickeln Sie neue Waffen, generieren Sie eine neue Spielwelt oder verleihen Sie Zombies mehr Power.

7 Tage 2

Optimale Leistung

Ihr Gameserver läuft auf erstklassigen AMD EPYC-Prozessoren und NVMe-SSD-Speicher. Wie sieht es mit der Geschwindigkeit aus? Genießen Sie eine Netzinfrastruktur mit 300 Mb/s.

7 Tage 3

Skalierbare Ressourcen

Möchten Sie die zufällige Weltgenerierung ausprobieren? 10 weitere Freunde zum Spielen einladen? Machen Sie sich keine Sorge um Ihre Server-Ressourcen – Sie können sie jederzeit aktualisieren.

7 Tage 4

Hosten Sie Ihren Gameserver dort, wo Sie spielen

Wählen Sie aus Rechenzentren in Europa, Asien, Nordamerika und Südamerika. Wählen Sie einen Serverstandort in der Nähe Ihrer Spieler, um ein besseres Spielerlebnis mit geringer Latenz zu erhalten.

Game-Panel-Hosting-Unternehmen, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig und meine Website läuft reibungslos. Wann immer ich Hilfe brauchte, half mir das technische Support-Team schnell, kompetent und war wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, vielen Dank nochmals Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

Wir schützen Ihr Erbe der Untoten

Schützen Sie Ihren Gameserver mit dedizierter IP, integrierter Firewall und Traffic-Filter, DDoS-Schutz und Malware-Scanner, der Malware automatisch entfernt.

Bevor Sie größere Änderungen an Ihren Servereinstellungen vornehmen, sollten Sie unbedingt einen kostenlosen manuellen Snapshot erstellen. Sollte etwas nicht stimmen, können Sie Ihr Spiel mit dem neuesten kostenlosen automatischen Backup wiederherstellen.
7 Tage 5

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Risikofrei ausprobieren mit unserer 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückerstattungsrichtlinie.

7 Days to Die Server mieten: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema 7 Days to Die Server Hosting

Was ist 7 Days to Die Hosting?

Wie richte ich einen 7 Days to Die-Server ein?

Was sind die Systemanforderungen für das Hosting eines 7 Days to Die Servers?

Kann ich meinen 7 Days to Die Server zu Hostinger übertragen?

Wie viel kostet es, einen 7 Days to Die Server zu mieten?

Welche Support-Möglichkeiten gibt es für das 7 Days to Die Server-Hosting?

