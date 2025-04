Le coût exact dépend du plan d'hébergement de serveur 7 Days to Die que vous choisissez. Notre plan Game Panel 2, au prix de 6,99 €/mois, vous offre 8 Go de RAM, un processeur double cœur et 100 Go d'espace disque SSD NVMe. En d'autres termes, vous profiterez d'une expérience de jeu sans décalage lorsque vous jouerez avec quelques amis.

Et si vous souhaitez créer une communauté de jeu, envisagez notre plan Game Panel 8, à partir de 18,99 €/mois. Vous bénéficierez de 32 Go de RAM, 8 cœurs de CPU et 400 Go d'espace disque NVMe.