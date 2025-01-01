Si vous optez pour le service d'hébergement Game Panel de Hostinger, quelques étapes suffiront pour configurer le serveur 7 Days to Die, car ce jeu est préinstallé.

Il vous suffira d'ouvrir votre game panel, de cliquer sur Create Instance, et de sélectionner 7 Days to Die. Une fois le processus terminé, double-cliquez sur l'instance et appuyez sur Start pour lancer votre serveur de jeu. Enfin, saisissez vos identifiants pour vous connecter au serveur et commencer à jouer en ligne.

Si vous avez besoin d'instructions plus détaillées ou si vous souhaitez configurer le serveur manuellement, suivez notre tutoriel pour découvrir comment configurer un serveur dédié 7 Days to Die.