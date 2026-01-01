সার্ভার হোস্টিং শেষ হওয়ার ৭ দিন
মহাবিশ্ব-পরবর্তী বিশ্বের জন্য নির্ভরযোগ্য সার্ভার
Pick your 7 Days to Die VPS hosting plan
প্রতিটি প্ল্যানে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু আছে
সকল প্ল্যানের টাকা আগে থেকেই পরিশোধ করা হয়। মোট প্ল্যানের মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মাসিক রেট পাওয়া যাবে।
আপনার সার্ভার, আপনার কাস্টমাইজেশন
নির্বিঘ্নে গেমপ্লের জন্য ৭ দিন পর্যন্ত সার্ভার সুরক্ষিত করুন
কাস্টমাইজড গেমপ্লে
সম্পূর্ণ রুট অ্যাক্সেস মানে আপনার গেমের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। মোড ইনস্টল করুন, নতুন অস্ত্র তৈরি করুন, নতুন গেম ওয়ার্ল্ড তৈরি করুন, অথবা জম্বিদের আরও শক্তিশালী করুন।
সর্বোত্তম কর্মক্ষমতা
আপনার গেম সার্ভারটি উচ্চমানের AMD EPYC প্রসেসর এবং NVMe SSD স্টোরেজের উপর চলবে। গতি সম্পর্কে কী বলবেন? আপনার জন্য 300 Mb/s নেটওয়ার্ক অবকাঠামো উপভোগ করুন।
স্কেলেবল রিসোর্স
র্যান্ডম ওয়ার্ল্ড জেনারেশন চেষ্টা করতে চান? আরও ১০ জন বন্ধুকে খেলতে আমন্ত্রণ জানান? আপনার সার্ভার রিসোর্স নিয়ে চিন্তা করবেন না - আপনি যেকোনো সময় সেগুলি আপডেট করতে পারেন।
গেম প্যানেল হোস্টিং কোম্পানি যার উপর আপনি নির্ভর করতে পারেন
Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে আমি অবিশ্বাস্যরকমের খুশি! তাদের আপটাইম ধারাবাহিকভাবে চমৎকার, যা আমার সাইটটিকে স্মুথভাবে রান করে চলেছে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, জ্ঞানমূলকভাবে, সত্যিকার অর্থে সহায়তা করেছে।
যদি এআই আপনার প্রশ্নের সমাধান না দিতে পারে, তাহলে Hostinger, এআই চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই স্মুথ ও দুর্দান্ত চলছে। আর হ্যাঁ, ওদের VPS তো কি বলবো, আগুন, কোনও ছন্দপতন নেই। ডেভলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি যা সঠিকভাবে কাজ করে! সুলভ মূল্যে। চমৎকার পোর্টাল যা তাদের ব্যবহারকারীদের সময়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। দৃঢ়তার সাথে সার্ভিস দিচ্ছে।
আমার সেলফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger-এর সাপোর্টে যোগাযোগ করি আর আমি মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। সাপোর্ট টিমের Kodee ও মোহাম্মদ অবিশ্বাস্যরকমের ধৈর্যশীল এবং তারা আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সাহায্য করেছেন।
আমার Hostinger-এর VPS-এ এই N8N আপগ্রেডে সহায়তা করার জন্য কার্লাকে অনেক ধন্যবাদ। ও প্রফেশনাল ও জ্ঞানী, কার্লাকে আবারও ধন্যবাদ।
Hostinger-এর VPS একেবারে অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুতগতির হয় এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না, কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো কাজ করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব সুনির্দিষ্ট সেবা ব্যবহার করি তাতে আমি খুবই খুশি। সত্যিই দুর্দান্ত VPS সেটআপ ও প্রাইস প্ল্যানের দিক থেকে বিবেচনা করলে অন্য কিছু জায়গার মতো ব্যয়বহুল নয়।