63% পর্যন্ত ছাড়

সার্ভার হোস্টিং শেষ হওয়ার ৭ দিন

মহাবিশ্ব-পরবর্তী বিশ্বের জন্য নির্ভরযোগ্য সার্ভার

বিনামূল্যে স্বয়ংক্রিয় সাপ্তাহিক ব্যাকআপ ম্যালওয়্যার স্ক্যানার কোডি এআই সহকারী
৳  919.00 /মাস
৭ দিনের হিরো

Pick your 7 Days to Die VPS hosting plan

সবচেয়ে জনপ্রিয়
58% ছাড়
Game Panel 2
৳  919.00 /মাস
৳22,056.00-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳53,016.00)। ৳1,599.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
2 ভিসিপিইউ কোর
8 জিবি র‍্যাম
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 টিবি ব্যান্ডউইথ
63% ছাড়
Game Panel 4
৳  1,349.00 /মাস
৳32,376.00-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳88,296.00)। ৳3,069.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
4 ভিসিপিইউ কোর
16 জিবি র‍্যাম
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 টিবি ব্যান্ডউইথ
63% ছাড়
Game Panel 8
৳  2,699.00 /মাস
৳64,776.00-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳176,616.00)। ৳6,129.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
8 ভিসিপিইউ কোর
32 জিবি র‍্যাম
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 টিবি ব্যান্ডউইথ
প্রতিটি প্ল্যানে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু আছে

মোড সাপোর্ট
DDoS সুরক্ষা
সম্পূর্ণ রুট অ্যাক্সেস
এক-ক্লিক ইনস্টলেশন
এমসিপি দ্বারা চালিত এআই সহকারী
সাপ্তাহিক বিনামূল্যে ব্যাকআপ
বিশ্বব্যাপী ডেটা সেন্টার
একাধিক খেলা হোস্ট করুন
AMD EPYC প্রসেসর
সকল প্ল্যানের টাকা আগে থেকেই পরিশোধ করা হয়। মোট প্ল্যানের মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মাসিক রেট পাওয়া যাবে।

আপনার সার্ভার, আপনার কাস্টমাইজেশন

৭ ডেজ টু ডাই হলো একটি সারভাইভাল হরর গেম - তোমাকে জম্বি ভরা পৃথিবীতে এটি অর্জন করতে হবে। সম্পদ সংগ্রহ করুন, অস্ত্র তৈরি করুন এবং আশ্রয় তৈরি করুন - বেঁচে থাকার জন্য যা করতে হবে তা করুন।

আরও আকর্ষণীয় গেম চান? মোড ইনস্টল করুন, সার্ভার সেটিংস কাস্টমাইজ করুন, অথবা আপনার বন্ধুদের সাথে একচেটিয়াভাবে খেলুন - আমাদের 7 Days to Die সার্ভার হোস্টিং দিয়ে সবকিছু সম্ভব।
৭ দিন ১

নির্বিঘ্নে গেমপ্লের জন্য ৭ দিন পর্যন্ত সার্ভার সুরক্ষিত করুন

আপনার 7 Days to Die সার্ভারটি একটি নির্ভরযোগ্য এবং স্কেলেবল VPS অবকাঠামোতে হোস্ট করুন। 99.9% আপটাইম গ্যারান্টি সহ স্থিতিশীল গেম উপভোগ করুন এবং যত খুশি খেলোয়াড়ের সাথে খেলুন - আমরা অতিরিক্ত চার্জ নিই না।

কাস্টমাইজড গেমপ্লে

সম্পূর্ণ রুট অ্যাক্সেস মানে আপনার গেমের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। মোড ইনস্টল করুন, নতুন অস্ত্র তৈরি করুন, নতুন গেম ওয়ার্ল্ড তৈরি করুন, অথবা জম্বিদের আরও শক্তিশালী করুন।

৭ দিন ২

সর্বোত্তম কর্মক্ষমতা

আপনার গেম সার্ভারটি উচ্চমানের AMD EPYC প্রসেসর এবং NVMe SSD স্টোরেজের উপর চলবে। গতি সম্পর্কে কী বলবেন? আপনার জন্য 300 Mb/s নেটওয়ার্ক অবকাঠামো উপভোগ করুন।

৭ দিন ৩

স্কেলেবল রিসোর্স

র‍্যান্ডম ওয়ার্ল্ড জেনারেশন চেষ্টা করতে চান? আরও ১০ জন বন্ধুকে খেলতে আমন্ত্রণ জানান? আপনার সার্ভার রিসোর্স নিয়ে চিন্তা করবেন না - আপনি যেকোনো সময় সেগুলি আপডেট করতে পারেন।

৭ দিন ৪

প্রস্তাবিত সার্ভার লোকেশন:

চেক করা হচ্ছে...

আপনি যেখানে খেলবেন সেখানে আপনার গেম সার্ভার হোস্ট করুন

এশিয়া, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার ডেটা সেন্টারগুলি থেকে বেছে নিন। আপনার খেলোয়াড়দের কাছাকাছি একটি সার্ভার অবস্থান নির্বাচন করুন এবং কম ল্যাটেন্সি সহ আরও ভাল গেমিং অভিজ্ঞতা পান।

Image

গেম প্যানেল হোস্টিং কোম্পানি যার উপর আপনি নির্ভর করতে পারেন

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে আমি অবিশ্বাস্যরকমের খুশি! তাদের আপটাইম ধারাবাহিকভাবে চমৎকার, যা আমার সাইটটিকে স্মুথভাবে রান করে চলেছে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, জ্ঞানমূলকভাবে, সত্যিকার অর্থে সহায়তা করেছে।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

যদি এআই আপনার প্রশ্নের সমাধান না দিতে পারে, তাহলে Hostinger, এআই চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই স্মুথ ও দুর্দান্ত চলছে। আর হ্যাঁ, ওদের VPS তো কি বলবো, আগুন, কোনও ছন্দপতন নেই। ডেভলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি যা সঠিকভাবে কাজ করে! সুলভ মূল্যে। চমৎকার পোর্টাল যা তাদের ব্যবহারকারীদের সময়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। দৃঢ়তার সাথে সার্ভিস দিচ্ছে।

Omkar
Omkar

আমার সেলফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger-এর সাপোর্টে যোগাযোগ করি আর আমি মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। সাপোর্ট টিমের Kodee ও মোহাম্মদ অবিশ্বাস্যরকমের ধৈর্যশীল এবং তারা আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সাহায্য করেছেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger-এর VPS-এ এই N8N আপগ্রেডে সহায়তা করার জন্য কার্লাকে অনেক ধন্যবাদ। ও প্রফেশনাল ও জ্ঞানী, কার্লাকে আবারও ধন্যবাদ।

Herriman
Herriman

Hostinger-এর VPS একেবারে অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুতগতির হয় এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না, কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো কাজ করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব সুনির্দিষ্ট সেবা ব্যবহার করি তাতে আমি খুবই খুশি। সত্যিই দুর্দান্ত VPS সেটআপ ও প্রাইস প্ল্যানের দিক থেকে বিবেচনা করলে অন্য কিছু জায়গার মতো ব্যয়বহুল নয়।

আমরা তোমার অমর উত্তরাধিকার রক্ষা করব।

একটি ডেডিকেটেড আইপি, একটি অন্তর্নির্মিত ফায়ারওয়াল এবং ট্র্যাফিক ফিল্টার, DDoS সুরক্ষা এবং একটি ম্যালওয়্যার স্ক্যানার সহ সুরক্ষিত গেম সার্ভার - ম্যালওয়্যার স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালনা করে।

আপনার সার্ভার সেটিংসে বড় পরিবর্তন করার আগে, একটি বিনামূল্যে ম্যানুয়াল স্ন্যাপশট নিতে ভুলবেন না। যদি কিছু থাকে, তাহলে সর্বশেষ বিনামূল্যের স্বয়ংক্রিয় ব্যাকআপ ব্যবহার করে সহজেই আপনার গেমটি পুনরুদ্ধার করুন।
৭ দিন ৫

Google
রেটিং:
4.8/5
1,237
পর্যালোচনা
HostAdvice
রেটিং:
4.6/5
2,432
পর্যালোচনা
WpBeginner
রেটিং:
4.7
874
পর্যালোচনা

৭ দিন আগে সার্ভার হোস্টিং সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

7 Days to Die ভার্চুয়াল প্রাইভেট সার্ভার হোস্টিং পরিষেবা সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর পান।

৭ ডেজ টু ডাই হোস্টিং কী?

আমি কিভাবে 7 Days to Die সার্ভার সেট আপ করব?

7 Days to Die সার্ভার হোস্ট করার জন্য সিস্টেমের প্রয়োজনীয়তাগুলি কী কী?

আমি কি আমার ৭ দিন টু ডাই সার্ভার হোস্টিংগারে স্থানান্তর করতে পারি?

একটি 7 Days to Die সার্ভার হোস্ট করতে কত খরচ হয়?

7 Days to Die সার্ভার হোস্টিংয়ের জন্য কোন কোন সহায়তা বিকল্পগুলি উপলব্ধ?

