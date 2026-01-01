Valheim Server mieten

und bis zu 63 % sparen

Erobern Sie die Valheim-Welt mit erstklassigem Hosting

Kostenlose automatische wöchentliche Backups
Malware-Scanner
KI-Assistent
9,99  € /Mon.
30 Tage Geld-zurück-Garantie
valheim hero

Wählen Sie Ihren Valheim VPS Hosting-Plan

63 % Rabatt
Game Panel 4
9,99  € /Mon.
Erhalten Sie 24 Monate für 239,76 € (regulärer Preis 647,76 €). Verlängerungspreis: 21,99 €/Mon.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
62 % Rabatt
Game Panel 8
19,99  € /Mon.
Erhalten Sie 24 Monate für 479,76 € (regulärer Preis 1.271,76 €). Verlängerungspreis: 43,99 €/Mon.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Mod Support
DDoS Schutz
Voller Root Zugang
1-Klick-Installation
KI-Assistent mit MCP-Unterstützung
Kostenlose wöchentliche Backups
Rechenzentren weltweit
Mehrere Spiele hosten
AMD EPYC-Prozessoren
Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der Preis pro Monat entspricht dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der Monate, die Ihr Plan umfasst.

Erschaffen Sie Ihre perfekte Wikingerwelt

Valheim ist ein brachiales Erkundungs- und Überlebensspiel, bei dem die Spieler in eine auf der nordischen Mythologie basierende, prozedural generierte Welt eintauchen.

Mit Valheim-Server-Hosting können Sie das Spiel so spielen, wie Sie es möchten, und dabei von hoher Verfügbarkeit, geringer Latenz und absoluter Sicherheit profitieren.
valheim 1

So macht Valheim noch mehr Spaß

Genießen Sie Valheim in vollen Zügen mit Ihrem eigenen dedizierten Server.

Zuverlässigkeit

Erleben Sie ein verzögerungsfreies Spielerlebnis mit schnellen Gameservern, die von AMD EPYC-Prozessoren und NVMe-SSD-Speicher betrieben werden.

valheim 2

Skalierbarkeit

Möchten Sie Ihre Welt erweitern oder noch mehr Spieler einladen? Erweitern Sie die CPU, den Arbeitsspeicher und den Speicher Ihres Servers mit wenigen Klicks.

valheim 3

Individuelles Gameplay

Passen Sie die Server-Einstellungen an, installieren Sie Mods und Plugins und konfigurieren Sie Spielparameter, um das Spielerlebnis zu verbessern.

valheim 4

Empfohlener Serverstandort:

Überprüfung...

Gameserver auf der ganzen Welt

Wir haben Rechenzentren in Europa, Asien, Nord- und Südamerika. Wählen Sie einen Gameserver in Ihrer Nähe, um die beste Latenz zu erzielen.

Image

Schließen Sie sich Millionen zufriedener Kunden an

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig und meine Website läuft reibungslos. Wann immer ich Hilfe brauchte, half mir das technische Support-Team schnell, kompetent und war wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, vielen Dank nochmals Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

Sorgenfreies Gaming

Schützen Sie Ihre Valheim-Welt mit einer dedizierten IP-Adresse, einer integrierten Firewall und DDoS-Schutz. Sollte etwas schiefgehen, können Sie Ihre Spieldaten aus dem letzten automatischen Backup wiederherstellen.

valheim 5

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Risikofrei ausprobieren mit unserer 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückerstattungsrichtlinie.

Google
Note:
4.8/5
1,237
Bewertungen
HostAdvice
Note:
4.6/5
2,432
Bewertungen
WpBeginner
Note:
4.7
874
Bewertungen

Valheim Server mieten: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema Valheim Server hosten

Was ist Valheim Hosting?

Wie richte ich einen Valheim-Server ein?

Was sind die Systemanforderungen für das Hosting eines Valheim-Gameservers?

Kann ich meinen Valheim-Server zu Hostinger übertragen?

Wie viel kostet das Mieten eines Valheim-Servers?

Welche Support-Optionen gibt es für das Valheim-Server-Hosting?

