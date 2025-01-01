Jusqu'à 80 % de réduction sur l'

Choisissez votre plan d'hébergement de serveur Valheim

Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Support pour les mods
Protection DDoS
Accès root complet et support professionnel en français
Installation en un clic
Assistant IA alimenté par MCP
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Data centers situés dans le monde entier
Hébergez plusieurs jeux
Processeurs AMD EPYC
Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Créez votre monde viking parfait

Valheim est un jeu d'exploration et de survie intense, plongeant les joueurs dans un monde généré de manière procédurale et inspiré de la mythologie nordique.

Avec un hébergement de serveur Valheim, vous pouvez jouer au jeu comme vous le souhaitez, en bénéficiant d'une disponibilité élevée, d'une faible latence et d'une sécurité absolue.
valheim 1

Jouer à Valheim n'a jamais été aussi amusant

Vivez l'expérience Valheim avec votre propre serveur dédié.
valheim 2

Fiabilité

Profitez d'une expérience de jeu fluide, sans décalage, grâce à des serveurs ultrarapides équipés de processeurs AMD EPYC et de stockage SSD NVMe.
valheim 3

Évolutivité

Vous souhaitez agrandir votre monde ou inviter plus de joueurs ? Améliorez facilement le processeur, la RAM et le stockage de votre serveur en quelques clics.
valheim 4

Jeu personnalisé

Ajustez les paramètres du serveur, installez des mods et des extensions, et configurez les paramètres pour améliorer votre expérience.

Créez votre serveur Valheim dès aujourd'hui

Jouez en toute sérénité

Sécurisez votre monde Valheim avec une adresse IP dédiée, un pare-feu intégré et une protection contre les attaques DDoS. En cas de problème, restaurez vos données à partir de la dernière sauvegarde automatique.

valheim 5

Rejoignez des millions de clients satisfaits

Serveurs de jeu à travers le monde

Nous disposons de data centers en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Choisissez un serveur de jeu situé près de vous pour garantir la meilleure latence.

FAQ sur l'hébergement de serveurs Valheim

Obtenez des réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement de serveurs privés virtuels Valheim.

Qu'est-ce que l'hébergement Valheim ?

Comment configurer un serveur Valheim ?

Quelles sont les exigences système pour héberger un serveur de jeu Valheim ?

Puis-je transférer mon serveur Valheim vers Hostinger ?

Quel est le coût de l'hébergement d'un serveur Valheim ?

Quelles options de support sont disponibles pour l'hébergement de serveurs Valheim ?