Jusqu'à 80 % de réduction sur l'
hébergement de serveur Valheim
Conquérez le monde de Valheim
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites Scanner de logiciels malveillants Assistant IA
CA$ 14.99 /mois
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Choisissez votre plan d'hébergement de serveur Valheim
Support disponible 24 h/24, 7 j/7
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Annulez à tout instant
-73 %
Game Panel 4
CA$ 14.99 /mois
Obtenez 24 mois pour CA$ 359.76 (prix d'origine : CA$ 1,343.76). Renouvellement au prix de CA$ 37.99/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-80 %
Game Panel 8
CA$ 27.99 /mois
Obtenez 24 mois pour CA$ 671.76 (prix d'origine : CA$ 3,359.76). Renouvellement au prix de CA$ 62.99/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Support pour les mods
Protection DDoS
Accès root complet et support professionnel en français
Installation en un clic
Assistant IA alimenté par MCP
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Data centers situés dans le monde entier
Hébergez plusieurs jeux
Processeurs AMD EPYC
Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.
Créez votre monde viking parfait
Valheim est un jeu d'exploration et de survie intense, plongeant les joueurs dans un monde généré de manière procédurale et inspiré de la mythologie nordique.Avec un hébergement de serveur Valheim, vous pouvez jouer au jeu comme vous le souhaitez, en bénéficiant d'une disponibilité élevée, d'une faible latence et d'une sécurité absolue.
Jouer à Valheim n'a jamais été aussi amusant
Vivez l'expérience Valheim avec votre propre serveur dédié.
FiabilitéProfitez d'une expérience de jeu fluide, sans décalage, grâce à des serveurs ultrarapides équipés de processeurs AMD EPYC et de stockage SSD NVMe.
ÉvolutivitéVous souhaitez agrandir votre monde ou inviter plus de joueurs ? Améliorez facilement le processeur, la RAM et le stockage de votre serveur en quelques clics.
Jeu personnaliséAjustez les paramètres du serveur, installez des mods et des extensions, et configurez les paramètres pour améliorer votre expérience.
Jouez en toute sérénité
Sécurisez votre monde Valheim avec une adresse IP dédiée, un pare-feu intégré et une protection contre les attaques DDoS. En cas de problème, restaurez vos données à partir de la dernière sauvegarde automatique.
Rejoignez des millions de clients satisfaits
Serveurs de jeu à travers le monde
Nous disposons de data centers en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Choisissez un serveur de jeu situé près de vous pour garantir la meilleure latence.
FAQ sur l'hébergement de serveurs Valheim
Obtenez des réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement de serveurs privés virtuels Valheim.