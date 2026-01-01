hébergement de serveur Valheim

Un hébergement Valheim vous permet de créer votre propre serveur Valheim. En hébergeant le jeu sur un serveur privé virtuel, vous aurez plus de contrôle sur votre monde Valheim. Vous pourrez ainsi choisir les mods à installer et sélectionner les joueurs pouvant rejoindre la partie.

Un VPS vous permet également d'obtenir un accès exclusif à une partie du processeur, de la RAM et du stockage physique du serveur. Vous profiterez de performances supérieures et d'une expérience de jeu plus fluide.