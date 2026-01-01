New Year सेल ऑफर हाथ से न जाने दें!
Valheim server hosting

विश्व स्तरीय मेजबानी के साथ वैलहेम की दुनिया पर विजय प्राप्त करें

निःशुल्क स्वचालित साप्ताहिक बैकअप मालवेयर स्कैनर AI असिस्टेंट
₹  849.00 /माह
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
वैल्हेम हीरो

हमारी New Year सेल में एक क्लिक के साथ बड़ी शुरुआत करें

67% की छूट
Game Panel 4
₹  2,599.00
₹  849.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
24 माह की सेवाएं ₹20,376.00 (सामान्य कीमत ₹62,376.00) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,999.00/माह की दर पर होता है।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
66% की छूट
Game Panel 8
₹  4,999.00
₹  1,699.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
24 माह की सेवाएं ₹40,776.00 (सामान्य कीमत ₹119,976.00) में पाएं। रिन्यूअल ₹3,999.00/माह की दर पर होता है।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

मॉड सपोर्ट
DDoS सुरक्षा
फुल रूट एक्सेस
एक-क्लिक इंस्टॉलेशन
MCP द्वारा संचालित AI असिस्टेंट
मुफ्त साप्ताहिक बैकअप्स
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
एकाधिक गेम होस्ट करें
AMD EPYC प्रोसेसर्स
सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

अपनी मनचाही वाइकिंग दुनिया बनाएं

वैल्हेम एक क्रूर अन्वेषण और उत्तरजीविता का खेल है जहां खिलाड़ी नॉर्स पौराणिक कथाओं पर आधारित एक प्रक्रियात्मक रूप से उत्पन्न दुनिया में डूब जाते हैं।

वैलहेम सर्वर होस्टिंग के साथ, अब आप उच्च अपटाइम, कम विलंबता और पूर्ण सुरक्षा का आनंद लेते हुए, अपनी पसंद के अनुसार गेम खेल सकते हैं।
वैल्हेम 1

वैल्हेम खेलना और भी मज़ेदार हो गया।

अपने खुद के डेडिकेटेड सर्वर के साथ वैलहेम का भरपूर अनुभव लें।

विश्वसनीयता

एएमडी ईपीवाईसी प्रोसेसर और एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज द्वारा संचालित तेज गेम सर्वर के साथ लैग-फ्री गेमिंग अनुभव का आनंद लें।

वैल्हेम 2

अनुमापकता

क्या आप अपनी दुनिया का विस्तार करना चाहते हैं या और भी अधिक खिलाड़ियों को आमंत्रित करना चाहते हैं? कुछ ही क्लिक में अपने सर्वर के CPU, RAM और स्टोरेज को आसानी से बढ़ाएं।

वैल्हेम 3

कस्टम गेमप्ले

गेमप्ले के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए सर्वर सेटिंग्स में बदलाव करें, मॉड्स और प्लगइन्स इंस्टॉल करें और गेम पैरामीटर कॉन्फ़िगर करें।

वैल्हेम 4

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

जांच की जा रही है...

दुनिया भर में गेम सर्वर

हमारे डेटा सेंटर एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं। सर्वोत्तम लेटेंसी के लिए अपने स्थान के निकटतम गेम सर्वर का चयन करें।

Image

लाखों संतुष्ट ग्राहकों में शामिल हों

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

बिना किसी चिंता के खेलें

एक समर्पित आईपी एड्रेस, बिल्ट-इन फ़ायरवॉल और डीडीओएस सुरक्षा के साथ अपने वैलहेम वर्ल्ड को सुरक्षित करें। किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में, नवीनतम स्वचालित बैकअप से अपने गेम डेटा को पुनर्स्थापित करें।

वैल्हेम 5

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

Google
रेटिंग:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
रेटिंग:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
रेटिंग:
4.7
874
reviews

वैलहेम सर्वर होस्टिंग से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

वैलहेम वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।

वैलहेम किस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है?

मैं वैलहेम सर्वर कैसे सेटअप करूं?

वैलहेम गेम सर्वर होस्ट करने के लिए सिस्टम की क्या आवश्यकताएं हैं?

क्या मैं अपने वैलहेम सर्वर को होस्टिंगर में स्थानांतरित कर सकता हूँ?

वैलहेम सर्वर होस्टिंग की कीमत कितनी है?

वैलहेम सर्वर होस्टिंग के लिए कौन-कौन से सहायता विकल्प उपलब्ध हैं?

