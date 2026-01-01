Tot 63% korting op

Valheim server hosting

Verover de Valheim wereld met wereldklasse hosting

Gratis wekelijkse automatische back-ups
Malwarescanner
AI-Assistent
9,99  € /mnd
30-dagen-geld-terug-garantie
valheim hero

Kies jouw Valheim VPS Hostingplan

63% KORTING
Game Panel 4
9,99  € /mnd
Krijg 24 maanden voor 239,76 € (normale prijs 647,76 €). Verlengbaar voor 21,99 €/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
62% KORTING
Game Panel 8
19,99  € /mnd
Krijg 24 maanden voor 479,76 € (normale prijs 1.271,76 €). Verlengbaar voor 43,99 €/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Mod-Ondersteuning
DDoS-Beveiliging
Volledige Root-toegang
Eén klik installatie
AI-assistent aangedreven door MCP
Gratis wekelijkse back-ups
Datacenters wereldwijd
Host meerdere games
AMD EPYC-processors
Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Ontwerp jouw perfecte Vikingwereld

Valheim is een brute verkennings- en overlevingsgame waarin spelers worden blootgesteld aan een procesmatig gegenereerde wereld, gebaseerd op de Noorse mythologie.

Met Valheim hosting kun je de game nu spelen zoals jij dat wilt, terwijl je geniet van hoge uptime, lage latentie en volledige beveiliging.
valheim 1

Valheim spelen is nu nog leuker

Ervaar Valheim op zijn best met je eigen dedicated Valheim server.

Betrouwbaar

Geniet van een vertragingsvrije game-ervaring met snelle gameservers met AMD EPYC-processors en NVMe SSD-opslag.

valheim 2

Schaalbaar

Wil je je wereld uitbreiden of nog meer spelers uitnodigen? Schaal eenvoudig de CPU, RAM en opslag van je server in een paar klikken.

valheim 3

Maatwerk gameplay

Tweak serverinstellingen, installeer mods en plug-ins, en configureer game parameters voor een betere game-ervaring.

valheim 4

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Gameservers over de hele wereld

We hebben datacenters in Azië, Europa, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Kies een gameserver dichter bij waar je bent voor de beste latentie.

Image

Valheim server hosting FAQ's

Krijg antwoorden op de meest gestelde vragen over Valheim virtual private server hosting services.

Wat is Valheim server hosting?

Hoe zet ik een Valheim server op?

Wat zijn de systeemvereisten voor een Valheim server?

Kan ik mijn bestaande Valheim server naar Hostinger verhuizen?

Hoeveel kost Valheim server hosting?

Wat voor ondersteuningsopties zijn beschikbaar bij Valheim hosting?

