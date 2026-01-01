Valheim server hosting

Valheim VPS server hosting is een dienst waarmee je je eigen Valheim server kunt opzetten. Doordat het spel op een virtuele private server wordt gehost, heb je meer controle over jouw eigen Valheim wereld. Je bepaalt zelf welke mods je installeert en welke spelers mee mogen doen.

Een VPS betekent ook dat je exclusieve toegang krijgt tot een deel van de CPU, RAM en opslag van de fysieke server. Dit betekent dat je superieure serverprestaties en een soepelere game-ervaring krijgt.