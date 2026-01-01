Bis zu 63 % auf

Palworld Hosting

Erstellen und gestalten Sie noch heute Ihre eigene Welt

Kostenlose automatische wöchentliche Datensicherung
KI-verwaltetes Serverhosting
DDoS-Schutz
6,99  € /Mon.
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Palworld-Hosting

Wählen Sie Ihren Palworld Hosting-Plan

BESTSELLER
56 % Rabatt
Game Panel 2
6,99  € /Mon.
Erhalten Sie 24 Monate für 167,76 € (regulärer Preis 383,76 €). Verlängerungspreis: 11,99 €/Mon.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
63 % Rabatt
Game Panel 4
9,99  € /Mon.
Erhalten Sie 24 Monate für 239,76 € (regulärer Preis 647,76 €). Verlängerungspreis: 21,99 €/Mon.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
62 % Rabatt
Game Panel 8
19,99  € /Mon.
Erhalten Sie 24 Monate für 479,76 € (regulärer Preis 1.271,76 €). Verlängerungspreis: 43,99 €/Mon.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
BESTSELLER
56 % Rabatt
Game Panel 2
6,99  € /Mon.
Erhalten Sie 24 Monate für 167,76 € (regulärer Preis 383,76 €). Verlängerungspreis: 11,99 €/Mon.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
63 % Rabatt
Game Panel 4
9,99  € /Mon.
Erhalten Sie 24 Monate für 239,76 € (regulärer Preis 647,76 €). Verlängerungspreis: 21,99 €/Mon.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
62 % Rabatt
Game Panel 8
19,99  € /Mon.
Erhalten Sie 24 Monate für 479,76 € (regulärer Preis 1.271,76 €). Verlängerungspreis: 43,99 €/Mon.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite

Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Mod Support
Dedicated IP
AI agent powered by MCP
AMD EPYC processors
NVMe SSD storage
Data centers worldwide
Full root access
One-click updates
Free .cloud domain for 1 year
Mod Support
Dedicated IP
AI agent powered by MCP
AMD EPYC processors
NVMe SSD storage
Data centers worldwide
Full root access
One-click updates
Free .cloud domain for 1 year

Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der Preis pro Monat entspricht dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der Monate, die Ihr Plan umfasst.

Starten Sie Ihren Palworld-Server noch heute

Palworld ist ein Open-World-Multiplayer-Spiel. Um zu überleben, müssen die Spieler mysteriöse Kreaturen namens Pals einfangen, die ihnen bei verschiedenen Aufgaben helfen.

Mit dem Palworld-Server-Hosting können Sie das Gameplay nach Ihren Wünschen anpassen – passen Sie Elemente wie Spawn-Raten, Tag-Nacht-Zyklen und Schwierigkeitsgrad an. Laden Sie dann Ihre Freunde zum gemeinsamen Spielen ein.
Palworld-Server

Verbessern Sie Ihr Spielerlebnis mit Ihrem eigenen Server

Ein eigener Palworld-Server bedeutet bessere Leistung, vollständige Kontrolle und private Multiplayer-Spiele mit Ihren Freunden.

Sofortige Einrichtung

Mit unserem Game Panel können Sie einen eigenen Palworld-Spieleserver erstellen, ohne Linux-Befehle zu verwenden.

Palworld-Setup

Individuelles Gameplay

Machen Sie Ihre Pals stärker, vergrößern Sie Ihre Ressourcen oder kontrollieren Sie den Tag- und Nachtzyklus – Sie sind für Ihre eigene Welt verantwortlich.

Gameplay

Starke Server-Ressourcen

Profitieren Sie von absolut zuverlässiger Leistung mit AMD EPYC-Prozessoren, NVMe-SSD-Speicher und DDoS-Schutz.

Server

Empfohlener Serverstandort:

Überprüfung...

Erstellen Sie Ihren Palworld-Server dort, wo Ihre Spieler sind

Hostinger hat Rechenzentren in Europa, Asien, Südamerika und Nordamerika. Wählen Sie den Serverstandort, der Ihrer Palword-Community am nächsten liegt, um das beste Spielerlebnis zu erhalten.

Image

Zuverlässiges VPS Hosting

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig und meine Website läuft reibungslos. Wann immer ich Hilfe brauchte, half mir das technische Support-Team schnell, kompetent und war wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, vielen Dank nochmals Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

Ihre Welt ist bei uns sicher

Sie erhalten eine eigene IP-Adresse, einen Malware-Scanner und eine integrierte Firewall, um sich vor Cyber-Bedrohungen zu schützen. Im Notfall können Sie Ihre Daten einfach aus dem letzten automatischen Backup wiederherstellen.

Palworld-sicher

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Risikofrei ausprobieren mit unserer 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückerstattungsrichtlinie.

Google
Note:
4.8/5
1,237
Bewertungen
HostAdvice
Note:
4.6/5
2,432
Bewertungen
WpBeginner
Note:
4.7
874
Bewertungen

Palworld Hosting: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu den Palworld VPS Hosting-Diensten

Was ist Palworld?

Für welche Plattformen ist Palworld verfügbar und was sind die Mindestanforderungen?

Wie richte ich einen Palworld-Server ein?

Kann ich meinen Plan ändern oder mein Game Server Hosting später upgraden?

Welche Art von Game Panel bekomme ich für meinen Server?

Welche Art von Unterstützung erhalte ich bei der Verwaltung meines Palworld Servers?

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.