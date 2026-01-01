Palworld-Hosting

Palword ist ein Open-World-Survival-Spiel, das von Pocket Pair entwickelt wurde. Um in der Palworld zu überleben, musst du geheimnisvolle Kreaturen namens Pals sammeln. Sie können dir beim Farmen, Sammeln von Ressourcen, Bauen einer Basis und Besiegen von Feinden helfen.

Mit deinem eigenen Palworld-Server kann das Spiel noch mehr Spaß machen, indem du die Einstellungen anpasst und deine eigene Spielergemeinschaft aufbaust.