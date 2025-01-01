Jusqu'à -80% sur les
Choisissez votre plan d'hébergement Palworld
Support disponible 24 h/24, 7 j/7
Game Panel 2
CA$ 9.99 /mois
Obtenez 24 mois pour CA$ 239.76 (prix d'origine : CA$ 671.76). Renouvellement au prix de CA$ 20.99/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
Game Panel 4
CA$ 14.99 /mois
Obtenez 24 mois pour CA$ 359.76 (prix d'origine : CA$ 1,343.76). Renouvellement au prix de CA$ 37.99/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
Game Panel 8
CA$ 27.99 /mois
Obtenez 24 mois pour CA$ 671.76 (prix d'origine : CA$ 3,359.76). Renouvellement au prix de CA$ 62.99/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Support pour les mods
Protection DDoS
Accès root complet et support professionnel en français
Installation en un clic
Assistant IA alimenté par MCP
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Data centers situés dans le monde entier
Hébergez plusieurs jeux
Processeurs AMD EPYC
Lancez votre serveur Palworld dès aujourd'hui
Palworld est un jeu multijoueur en monde ouvert. Pour survivre, les joueurs doivent capturer de mystérieuses créatures appelées Pals qui les aident à accomplir diverses tâches.Avec l'hébergement de serveur Palworld, personnalisez le gameplay à votre guise - ajustez les éléments tels que la fréquence du spawn, les cycles jour-nuit et le niveau de difficulté. Invitez ensuite vos amis à jouer ensemble.
Améliorez votre expérience de jeu en utilisant votre propre serveur
Avoir votre propre serveur Palworld vous garantit de meilleures performances, un contrôle total et des parties multijoueurs privées avec vos amis.
Configuration instantanéeAvec notre Game Panel, vous pouvez créer un serveur de jeu dédié à Palworld sans utiliser de commandes Linux.
Gameplay personnaliséRenforcez vos amis, augmentez vos ressources ou contrôlez les cycles du jour et de la nuit - vous êtes responsable de votre propre monde.
Enjoy rock-solid performance with AMD EPYC processors, NVMe SSD Storage, and DDoS protection.
Votre monde est sécurisé avec nous
Bénéficiez d'une adresse IP dédiée, d'un scanner de logiciels malveillants et d'un pare-feu intégré pour vous protéger des cybermenaces. En cas d'urgence, restaurez facilement vos données à partir de la dernière sauvegarde automatique.
Hébergement VPS fiable
Créez votre serveur Palworld là où vos joueurs se trouvent
Hostinger possède des data centers en Europe, en Asie, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Choisissez l'emplacement du serveur le plus proche de votre communauté Palword pour une expérience de jeu optimale.
FAQ sur l'hébergement de serveurs Palworld
Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement de serveurs privés virtuels de Palworld.