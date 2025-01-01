Palworld est un jeu de survie en monde ouvert développé par Pocket Pair. Pour prospérer dans le jeu Palworld, vous devez collectionner des créatures mystérieuses appelées Pals. Ils peuvent vous aider à cultiver, collecter des ressources, construire une base et vaincre les ennemis.

Avec votre propre serveur dédié à Palworld, vous pouvez rendre le jeu encore plus amusant en personnalisant les paramètres et en établissant votre propre communauté de joueurs.