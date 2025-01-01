Palworld 专用服务器最高折扣高达 80%
立即创建并定制您自己的世界
免费每周一次自动备份 恶意软件扫描器 AI助手
CNY 51.99 /月
30天退款保证
选择您的 Palworld 托管套餐
最热门
Game Panel 2
CNY 146.99节省 65%
CNY 51.99 /月
以 CNY 109.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。
8 GB RAM
2 个vCPU 内核
100 GB NVMe 硬盘空间
Mod支持
完全的Root权限
DDos保护
自动异地备份
Game Panel 4
CNY 292.99节省 74%
CNY 76.99 /月
以 CNY 197.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。
16 GB RAM
4 个vCPU 内核
200 GB NVMe 硬盘空间
Mod支持
完全的Root权限
DDos保护
自动异地备份
Game Panel 8
CNY 730.99节省 80%
CNY 146.99 /月
以 CNY 328.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。
32 GB RAM
8 个vCPU 内核
400 GB NVMe 硬盘空间
Mod支持
完全的Root权限
DDos保护
自动异地备份
付款须知
立即启动您的 Palworld 服务器
Palworld 是一款开放世界多人游戏。为了生存，玩家必须捕捉被称为“伙伴”的神秘生物，它们会协助完成各种任务。通过 Palworld 服务器托管，根据您的喜好自定义游戏玩法 - 调整生成率、昼夜周期和难度级别等元素。然后，邀请你的朋友一起玩。
使用您自己专用的服务器增强您的游戏体验
拥有自己的 Palworld 服务器就拥有了更好的性能、完全的控制，还可以和朋友们进行私人多人游戏。
快速设置使用我们的游戏面板创建专用的 Palworld 游戏服务器，不需要使用任何 Linux 命令。
定制游戏玩法让你的朋友变得更强大，增加你的资源，或者控制昼夜循环——你的世界由你掌控。
丰富的服务器资源Enjoy rock-solid performance with AMD EPYC processors, NVMe SSD Storage, and DDoS protection.
有我们在，您的世界是安全的
获取专用 IP 地址、恶意软件扫描程序和内置防火墙，以保护您免受网络威胁。在紧急情况下，可以从最新的自动备份轻松恢复数据。
可靠的 VPS 托管
在您的玩家所在地创建您的 Palworld 服务器
Hostinger 在欧洲、亚洲、南美和北美均设有数据中心。选择距离您的 Palword 社区最近的服务器位置，获得最棒的游戏体验。
Palworld 服务器托管常见问题解答
查找有关 Palworld 虚拟专用服务器托管服务的最常见问题解答。