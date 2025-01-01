Palword是Pocket Pair开发的一款开放世界生存游戏。为了在 Palworld 游戏中茁壮成长，你必须收集称为 Pals 的神秘生物。他们可以帮助您耕种、收集资源、建立基地并击败敌人。

使用您自己的专用 Palworld 服务器，您可以通过自定义设置和建立自己的玩家社区让游戏变得更加有趣.