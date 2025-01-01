Palworld 专用服务器

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Palworld 是一款开放世界多人游戏。为了生存，玩家必须捕捉被称为“伙伴”的神秘生物，它们会协助完成各种任务。

通过 Palworld 服务器托管，根据您的喜好自定义游戏玩法 - 调整生成率、昼夜周期和难度级别等元素。然后，邀请你的朋友一起玩。
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使用您自己专用的服务器增强您的游戏体验

拥有自己的 Palworld 服务器就拥有了更好的性能、完全的控制，还可以和朋友们进行私人多人游戏。

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使用我们的游戏面板创建专用的 Palworld 游戏服务器，不需要使用任何 Linux 命令。
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让你的朋友变得更强大，增加你的资源，或者控制昼夜循环——你的世界由你掌控。
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丰富的服务器资源

Enjoy rock-solid performance with AMD EPYC processors, NVMe SSD Storage, and DDoS protection.

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Palworld 服务器托管常见问题解答

查找有关 Palworld 虚拟专用服务器托管服务的最常见问题解答。

什么是 Palworld？

Palworld 可以在哪些平台上使用，最低要求是什么？

如何设置 Palworld 服务器？

我可以稍后更改我的套餐或升级我的游戏服务器托管吗？

我的服务器会配备什么类型的游戏面板？

在管理我的 Palworld 服务器时，我可以获得哪些帮助或支持？