Tot 63% korting op

Palworld Dedicated Server

Creëer en personaliseer vandaag je eigen wereld

Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-gestuurde serverhosting
DDoS-bescherming
6,99  € /mnd
30-dagen-geld-terug-garantie
palworld hosting

Selecteer je Palworld-hostingplan

MEEST POPULAIR
56% KORTING
Game Panel 2
6,99  € /mnd
Krijg 24 maanden voor 167,76 € (normale prijs 383,76 €). Verlengbaar voor 11,99 €/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
63% KORTING
Game Panel 4
9,99  € /mnd
Krijg 24 maanden voor 239,76 € (normale prijs 647,76 €). Verlengbaar voor 21,99 €/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
62% KORTING
Game Panel 8
19,99  € /mnd
Krijg 24 maanden voor 479,76 € (normale prijs 1.271,76 €). Verlengbaar voor 43,99 €/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Mod Support
Dedicated IP
AI agent powered by MCP
AMD EPYC processors
NVMe SSD storage
Data centers worldwide
Full root access
One-click updates
Free .cloud domain for 1 year
Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Lanceer je Palworld-server vandaag

Palworld is een multiplayerspel in de open wereld. Om te overleven moeten spelers mysterieuze wezens vangen, genaamd Pals, die helpen bij verschillende taken.

Met Palworld-serverhosting kun je de gameplay naar wens aanpassen – pas elementen aan zoals spawn-snelheden, dag-nachtcycli en moeilijkheidsgraad. Nodig vervolgens je vrienden uit om samen te spelen.
palworld-server

Verbeter je game-ervaring met je eigen server

Het hebben van een eigen Palworld-server betekent betere prestaties, volledige controle en privé-multiplayer-games met je vrienden.

Directe installatie

Met ons Game Panel kun je een speciale Palworld-gameserver creëren zonder Linux-opdrachten te gebruiken.

palworld-installatie

Persoonlijke gameplay

Maak je vrienden sterker, vergroot je hulpbronnen of beheer de dag- en nachtcycli - jij hebt de controle over je eigen wereld.

gameplay

Serverbronnen in overvloed

Geniet van ijzersterke prestaties met AMD EPYC-processors, NVMe SSD-opslag en DDoS-bescherming.

server

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Maak je Palworld-server waar je spelers zijn

Hostinger heeft datacenters in Europa, Azië, Zuid-Amerika en Noord-Amerika. Kies de serverlocatie die het dichtst bij je Palword-community staat voor de beste spelervaring.

Image

Betrouwbare VPS Hosting

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Alles verloopt super soepel bij Hostinger! De AI-chatbot werkt geweldig, en als die het even niet weet, neemt een medewerker het probleemloos over. En die VPS... echt top, stabiel als een huis! Dank aan het development team en iedereen die hieraan meewerkt. Ga zo door 🚀

Noel
Noel

Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherp prijzen. Uitstekende portal, met respect voor de tijd van hun gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt solide aan.

Omkar
Omkar

Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.

Sylvain
Sylvain

Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!

Herriman
Herriman

Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.

Martin K
Martin K

Ik ben heel blij met mijn ervaring tot nu toe. De services die ik gebruik werken perfect, en de prijs-kwaliteitverhouding van de VPS is echt top in vergelijking met andere duurdere opties.

Jouw wereld is veilig bij ons

Krijg een speciaal IP-adres, een malwarescanner en een ingebouwde firewall om je te beschermen tegen cyberbedreigingen. In geval van nood kun je je gegevens eenvoudig herstellen vanaf de laatste automatische back-up.

palworld veilig

30-dagen-geld-terug-garantie

Probeer het risicovrij met onze 30-dagen-geld-terug-garantie. Bekijk ons terugbetalingsbeleid voor meer details.

Google
Score:
4.8/5
1,237
beoordelingen
HostAdvice
Score:
4.6/5
2,432
beoordelingen
WpBeginner
Score:
4.7
874
beoordelingen

Palworld serverhosting FAQ's

Vind antwoorden op de meest gestelde vragen over Palworld virtual private server hosting diensten.

Wat is Palworld?

Op welke platforms is Palworld beschikbaar en wat zijn de minimumvereisten?

Hoe installeer ik een Palworld-server?

Kan ik mijn abonnement wijzigen of mijn gameserverhosting later upgraden?

Welk soort spelpaneel krijg ik voor mijn server?

Wat voor soort ondersteuning krijg ik om mijn Palworld-server te beheren?

