Palword is een open-wereld overlevingsspel ontwikkeld door Pocket Pair. Om te overleven in Palworld moet je mysterieuze wezens verzamelen die Pals heten. Ze kunnen je helpen bij het boeren, het verzamelen van grondstoffen, het bouwen van een basis en het verslaan van vijanden.

Met je eigen speciale Palworld-server kun je het spel nog leuker maken door de instellingen aan te passen en je eigen spelersgemeenschap op te richten.