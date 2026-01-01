Absolument. Vous pouvez mettre à niveau votre service d'hébergement de serveur Palworld à tout moment en quelques clics depuis votre hPanel. Allez dans la section Facturation, choisissez votre abonnement VPS, et cliquez sur Mettre à niveau.

Pour plus d'informations, consultez notre article de base de connaissances sur comment mettre à niveau un plan VPS.