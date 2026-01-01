Jusqu'à -63% sur les

serveurs dédiés Palworld

Créez et personnalisez votre propre monde aujourd'hui

Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
Hébergement de serveurs géré par l'IA
Protection contre les attaques DDoS
6,99  € /mois
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
hébergement Palworld

Choisissez votre plan d'hébergement Palworld

Le plus populaire
-56 %
Game Panel 2
6,99  € /mois
Obtenez 24 mois pour 167,76 € (prix d'origine : 383,76 €). Renouvellement au prix de 11,99 €/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-63 %
Game Panel 4
9,99  € /mois
Obtenez 24 mois pour 239,76 € (prix d'origine : 647,76 €). Renouvellement au prix de 21,99 €/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-62 %
Game Panel 8
19,99  € /mois
Obtenez 24 mois pour 479,76 € (prix d'origine : 1.271,76 €). Renouvellement au prix de 43,99 €/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
Le plus populaire
-56 %
Game Panel 2
6,99  € /mois
Obtenez 24 mois pour 167,76 € (prix d'origine : 383,76 €). Renouvellement au prix de 11,99 €/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-63 %
Game Panel 4
9,99  € /mois
Obtenez 24 mois pour 239,76 € (prix d'origine : 647,76 €). Renouvellement au prix de 21,99 €/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-62 %
Game Panel 8
19,99  € /mois
Obtenez 24 mois pour 479,76 € (prix d'origine : 1.271,76 €). Renouvellement au prix de 43,99 €/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Mod Support
Dedicated IP
AI agent powered by MCP
AMD EPYC processors
NVMe SSD storage
Data centers worldwide
Full root access
One-click updates
Free .cloud domain for 1 year
Mod Support
Dedicated IP
AI agent powered by MCP
AMD EPYC processors
NVMe SSD storage
Data centers worldwide
Full root access
One-click updates
Free .cloud domain for 1 year

Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Lancez votre serveur Palworld dès aujourd'hui

Palworld est un jeu multijoueur en monde ouvert. Pour survivre, les joueurs doivent capturer de mystérieuses créatures appelées Pals qui les aident à accomplir diverses tâches.

Avec l'hébergement de serveur Palworld, personnalisez le gameplay à votre guise - ajustez les éléments tels que la fréquence du spawn, les cycles jour-nuit et le niveau de difficulté. Invitez ensuite vos amis à jouer ensemble.
serveur palworld

Améliorez votre expérience de jeu en utilisant votre propre serveur

Avoir votre propre serveur Palworld vous garantit de meilleures performances, un contrôle total et des parties multijoueurs privées avec vos amis.

Configuration instantanée

Avec notre Game Panel, vous pouvez créer un serveur de jeu dédié à Palworld sans utiliser de commandes Linux.

configuration de Palworld

Gameplay personnalisé

Renforcez vos amis, augmentez vos ressources ou contrôlez les cycles du jour et de la nuit - vous êtes responsable de votre propre monde.

gameplay

Des ressources abondantes pour les serveurs

Profitez de performances à toute épreuve grâce aux processeurs AMD EPYC, au stockage SSD NVMe et à la protection DDoS.

serveur

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Créez votre serveur Palworld là où vos joueurs se trouvent

Hostinger possède des data centers en Europe, en Asie, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Choisissez l'emplacement du serveur le plus proche de votre communauté Palword pour une expérience de jeu optimale.

Image

Hébergement VPS fiable

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des plans très intéressants.

Votre monde est sécurisé avec nous

Bénéficiez d'une adresse IP dédiée, d'un scanner de logiciels malveillants et d'un pare-feu intégré pour vous protéger des cybermenaces. En cas d'urgence, restaurez facilement vos données à partir de la dernière sauvegarde automatique.

palworld sûr

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Essayez nos plans sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour les détails.

Google
Note :
4.8/5
1,237
avis
HostAdvice
Note :
4.6/5
2,432
avis
WpBeginner
Note :
4.7
874
avis

FAQ sur l'hébergement de serveurs Palworld

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement de serveurs privés virtuels de Palworld.

Qu'est-ce que Palworld ?

Sur quelles plateformes Palworld est-il disponible et quelle est la configuration minimale requise ?

How do I set up a Palworld server?

Can I change my plan or upgrade my game server hosting later?

Quel type de Game Panel recevrai-je pour mon serveur ?

Quel type de support vais-je recevoir pour gérer mon serveur Palworld ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.