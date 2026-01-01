63% পর্যন্ত ছাড়

পালওয়ার্ল্ড ডেডিকেটেড সার্ভার

আজই আপনার নিজস্ব পৃথিবী তৈরি করুন এবং কাস্টমাইজ করুন

বিনামূল্যে স্বয়ংক্রিয় সাপ্তাহিক ব্যাকআপ এআই-পরিচালিত সার্ভার হোস্টিং DDoS সুরক্ষা
৳  919.00 /মাস
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
পালওয়ার্ল্ড হোস্টিং

আপনার Palworld হোস্টিং প্ল্যান নির্বাচন করুন

সবচেয়ে জনপ্রিয়
58% ছাড়
Game Panel 2
৳  919.00 /মাস
৳22,056.00-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳53,016.00)। ৳1,599.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
2 ভিসিপিইউ কোর
8 জিবি র‍্যাম
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 টিবি ব্যান্ডউইথ
63% ছাড়
Game Panel 4
৳  1,349.00 /মাস
৳32,376.00-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳88,296.00)। ৳3,069.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
4 ভিসিপিইউ কোর
16 জিবি র‍্যাম
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 টিবি ব্যান্ডউইথ
63% ছাড়
Game Panel 8
৳  2,699.00 /মাস
৳64,776.00-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳176,616.00)। ৳6,129.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
8 ভিসিপিইউ কোর
32 জিবি র‍্যাম
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 টিবি ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
58% ছাড়
Game Panel 2
৳  919.00 /মাস
৳22,056.00-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳53,016.00)। ৳1,599.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
2 ভিসিপিইউ কোর
8 জিবি র‍্যাম
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 টিবি ব্যান্ডউইথ
63% ছাড়
Game Panel 4
৳  1,349.00 /মাস
৳32,376.00-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳88,296.00)। ৳3,069.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
4 ভিসিপিইউ কোর
16 জিবি র‍্যাম
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 টিবি ব্যান্ডউইথ
63% ছাড়
Game Panel 8
৳  2,699.00 /মাস
৳64,776.00-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳176,616.00)। ৳6,129.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
8 ভিসিপিইউ কোর
32 জিবি র‍্যাম
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 টিবি ব্যান্ডউইথ

প্রতিটি প্ল্যানে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু আছে

Mod Support
Dedicated IP
AI agent powered by MCP
AMD EPYC processors
NVMe SSD storage
Data centers worldwide
Full root access
One-click updates
Free .cloud domain for 1 year
Mod Support
Dedicated IP
AI agent powered by MCP
AMD EPYC processors
NVMe SSD storage
Data centers worldwide
Full root access
One-click updates
Free .cloud domain for 1 year

সকল প্ল্যানের টাকা আগে থেকেই পরিশোধ করা হয়। মোট প্ল্যানের মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মাসিক রেট পাওয়া যাবে।

আজই আপনার Palworld সার্ভার চালু করুন

পালওয়ার্ল্ড একটি ওপেন-ওয়ার্ল্ড মাল্টিপ্লেয়ার গেম। টিকে থাকার জন্য, খেলোয়াড়দের পালস নামক রহস্যময় প্রাণীদের ধরতে হয় যারা বিভিন্ন কাজে সহায়তা করে।

পালওয়ার্ল্ড সার্ভার হোস্টিং এর মাধ্যমে, আপনার পছন্দ অনুযায়ী গেমপ্লে কাস্টমাইজ করুন - স্পন রেট, ডে-নাইট সাইকেল এবং অসুবিধা স্তরের মতো উপাদানগুলি সামঞ্জস্য করুন। তারপর, আপনার বন্ধুদের একসাথে খেলতে আমন্ত্রণ জানান।
পালওয়ার্ল্ড সার্ভার

আপনার নিজস্ব সার্ভার ব্যবহার করে আপনার গেমিং অভিজ্ঞতা উন্নত করুন

আপনার নিজস্ব পালওয়ার্ল্ড সার্ভার থাকা মানে আরও ভালো পারফরম্যান্স, সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং আপনার বন্ধুদের সাথে ব্যক্তিগত মাল্টিপ্লেয়ার গেম খেলা।

তাৎক্ষণিক সেটআপ

আমাদের গেম প্যানেলের সাহায্যে, আপনি কোনও লিনাক্স কমান্ড ব্যবহার না করেই একটি ডেডিকেটেড পালওয়ার্ল্ড গেম সার্ভার তৈরি করতে পারেন।

পালওয়ার্ল্ড সেটআপ

কাস্টমাইজড গেমপ্লে

আপনার বন্ধুদের আরও শক্তিশালী করুন, আপনার সম্পদ বাড়ান, অথবা দিন ও রাতের চক্র নিয়ন্ত্রণ করুন - আপনি নিজের জগতের দায়িত্বে আছেন।

গেমপ্লে

প্রচুর সার্ভার রিসোর্স

AMD EPYC প্রসেসর, NVMe SSD স্টোরেজ এবং DDoS সুরক্ষার সাথে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স উপভোগ করুন।

সার্ভার

প্রস্তাবিত সার্ভার লোকেশন:

চেক করা হচ্ছে...

আপনার খেলোয়াড়রা যেখানে আছেন সেখানে আপনার পালওয়ার্ল্ড সার্ভার তৈরি করুন।

হোস্টিংগারের ইউরোপ, এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা এবং উত্তর আমেরিকায় ডেটা সেন্টার রয়েছে। সেরা গেমপ্লে অভিজ্ঞতার জন্য আপনার পালওয়ার্ড কমিউনিটির সবচেয়ে কাছের সার্ভার অবস্থানটি বেছে নিন।

Image

নির্ভরযোগ্য পালওয়ার্ল্ড সার্ভার

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে আমি অবিশ্বাস্যরকমের খুশি! তাদের আপটাইম ধারাবাহিকভাবে চমৎকার, যা আমার সাইটটিকে স্মুথভাবে রান করে চলেছে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, জ্ঞানমূলকভাবে, সত্যিকার অর্থে সহায়তা করেছে।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

যদি এআই আপনার প্রশ্নের সমাধান না দিতে পারে, তাহলে Hostinger, এআই চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই স্মুথ ও দুর্দান্ত চলছে। আর হ্যাঁ, ওদের VPS তো কি বলবো, আগুন, কোনও ছন্দপতন নেই। ডেভলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি যা সঠিকভাবে কাজ করে! সুলভ মূল্যে। চমৎকার পোর্টাল যা তাদের ব্যবহারকারীদের সময়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। দৃঢ়তার সাথে সার্ভিস দিচ্ছে।

Omkar
Omkar

আমার সেলফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger-এর সাপোর্টে যোগাযোগ করি আর আমি মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। সাপোর্ট টিমের Kodee ও মোহাম্মদ অবিশ্বাস্যরকমের ধৈর্যশীল এবং তারা আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সাহায্য করেছেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger-এর VPS-এ এই N8N আপগ্রেডে সহায়তা করার জন্য কার্লাকে অনেক ধন্যবাদ। ও প্রফেশনাল ও জ্ঞানী, কার্লাকে আবারও ধন্যবাদ।

Herriman
Herriman

Hostinger-এর VPS একেবারে অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুতগতির হয় এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না, কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো কাজ করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব সুনির্দিষ্ট সেবা ব্যবহার করি তাতে আমি খুবই খুশি। সত্যিই দুর্দান্ত VPS সেটআপ ও প্রাইস প্ল্যানের দিক থেকে বিবেচনা করলে অন্য কিছু জায়গার মতো ব্যয়বহুল নয়।

আমাদের সাথে আপনার পৃথিবী নিরাপদ।

সাইবার হুমকি থেকে রক্ষা করার জন্য একটি ডেডিকেটেড আইপি ঠিকানা, একটি ম্যালওয়্যার স্ক্যানার এবং একটি বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল পান। জরুরি পরিস্থিতিতে, সর্বশেষ স্বয়ংক্রিয় ব্যাকআপ থেকে সহজেই আপনার ডেটা পুনরুদ্ধার করুন।

পালওয়ার্ল্ড সেফ

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

আমাদের ৩০ দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টিসহ ঝুঁকিমুক্তভাবে এটি ব্যবহার করে দেখুন। বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের রিফান্ড নীতি দেখুন।

Google
রেটিং:
4.8/5
1,237
পর্যালোচনা
HostAdvice
রেটিং:
4.6/5
2,432
পর্যালোচনা
WpBeginner
রেটিং:
4.7
874
পর্যালোচনা

পালওয়ার্ল্ড ডেডিকেটেড সার্ভারের প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

পালওয়ার্ল্ড সার্ভার হোস্টিং সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজুন।

পালওয়ার্ল্ড কী?

পালওয়ার্ল্ড কোন প্ল্যাটফর্মগুলিতে উপলব্ধ এবং ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তাগুলি কী কী?

আমি কিভাবে একটি Palworld সার্ভার সেট আপ করব?

আমি কি পরে আমার প্ল্যান পরিবর্তন করতে পারি অথবা আমার গেম সার্ভার হোস্টিং আপগ্রেড করতে পারি?

আমার সার্ভারের জন্য আমি কী ধরণের গেম প্যানেল পাব?

আমার Palworld সার্ভার পরিচালনা করার জন্য আমি কী ধরণের সহায়তা পাব?

আমরা আপনার গোপনীয়তার ব্যাপারে কেয়ার করি

এই ওয়েবসাইটটি এমন কুকি ব্যবহার করে যা সাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য এবং আপনি কীভাবে এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন তার তথ্য পেতে, সেইসাথে মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্যেও প্রয়োজনীয়। এটি গ্রহণ করার মাধ্যমে, আপনি আমাদের কুকির নীতি-তে বর্ণিত বিজ্ঞাপন টার্গেট করার জন্য, পার্সোনালাইজেশন এবং বিশ্লেষণের জন্য আপনার ডিভাইসে কুকি সংরক্ষণ করায় সম্মতি দিচ্ছেন।