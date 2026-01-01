Hébergement VPS Laravel
Développez vos projets avec Laravel
Syntaxe élégante, fonctionnalités robustes
Hébergement VPS Laravel optimisé pour les projets évolutifs
Évolutivité
Mettez à jour votre plan d'hébergement de serveur privé virtuel à tout moment en quelques clics et obtenez plus de RAM, de cœurs vCPU, de stockage SSD NVMe et de bande passante pour vos projets en ligne en quelques minutes.
Sécurité
Protégez votre VPS contre le trafic et les fichiers malveillants grâce à une protection DDoS, un pare-feu intégré et un scanner de logiciels malveillants. En cas de problème, restaurez simplement la dernière sauvegarde automatique.
Vitesse
Bénéficiez d'une disponibilité maximale et d'une vitesse de chargement rapide, grâce à nos processeurs AMD EPYC de pointe et à un réseau de 300 Mb/s dédié exclusivement à votre VPS.
Emplacement du serveur recommandé :
Déployez des applications Laravel là où votre public cible est présent.
Choisissez parmi nos centres de données en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Sélectionnez un emplacement de serveur proche de votre public cible et bénéficiez d'une diffusion de contenu plus rapide.
Une société d'hébergement VPS sur laquelle vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des packs très intéressants.