Hébergement VPS Laravel

Qu'est-ce que l'hébergement Laravel ?

L'hébergement Laravel est un type d'hébergement VPS optimisé pour le framework Laravel. Nos services d'hébergement offrent une installation préinstallée d'Ubuntu 22.04 avec un thème Laravel pour un démarrage rapide, et prennent en charge différentes versions de PHP et systèmes de bases de données, tels que MySQL ou PostgreSQL. Ils fournissent également un accès root complet pour un contrôle total.