स्केलेबल प्रोजेक्ट्स के लिए अनुकूलित Laravel VPS होस्टिंग
अनुमापकता
कुछ ही क्लिक में अपने वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग प्लान को कभी भी अपडेट करें और मिनटों में अपने ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स के लिए अधिक रैम, vCPU कोर, NVMe SSD स्टोरेज और बैंडविड्थ प्राप्त करें।
सुरक्षा
डीडीओएस सुरक्षा, अंतर्निर्मित फ़ायरवॉल और मैलवेयर स्कैनर के साथ अपने वीपीएस को दुर्भावनापूर्ण ट्रैफ़िक और फ़ाइलों से सुरक्षित रखें। किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में, नवीनतम स्वचालित बैकअप को पुनर्स्थापित करें।
रफ़्तार
हमारे उद्योग-अग्रणी AMD EPYC प्रोसेसर और 300 Mb/s नेटवर्क द्वारा समर्थित उच्च अपटाइम और तेज़ लोडिंग गति का आनंद लें, जो विशेष रूप से आपके VPS के लिए है।
एक भरोसेमंद वीपीएस होस्टिंग कंपनी
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।