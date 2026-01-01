क्योंकि Laravel और Ubuntu ओपन-सोर्स सिस्टम हैं, इसलिए आपको इनके लाइसेंस के लिए अलग से भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपको अपनी ज़रूरतों के हिसाब से केवल एक उपयुक्त VPS होस्टिंग प्लान खरीदना होगा।

हमारे VPS होस्टिंग प्लान 1 vCPU कोर, 4 GB RAM और 50 GB NVMe SSD स्टोरेज के साथ ₹399.00/माह से शुरू होते हैं – जो सरल Laravel वेबसाइटों और ऐप्स के लिए आदर्श हैं।

अधिक संसाधन की आवश्यकता वाले Laravel प्रोजेक्ट्स के लिए, हमारे KVM 8 प्लान पर विचार करें। यह ₹1,499.00/माह से शुरू होता है और इसमें 8 vCPU कोर, 32 GB RAM और 400 GB NVMe SSD स्टोरेज है।