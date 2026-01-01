Tot 67% korting op

Django Hosting

Eenvoudige installatie voor geavanceerde app-mogelijkheden

Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
Automatische malware scanner
4,99  € /mnd
30-dagen-geld-terug-garantie
Django VPS-hosting

Kies het beste Django-hostingplan voor jouw web apps

64% KORTING
KVM 1
4,99  € /mnd
Wordt verlengd voor 9,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
61% KORTING
KVM 2
6,99  € /mnd
Wordt verlengd voor 12,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
67% KORTING
KVM 4
9,99  € /mnd
Wordt verlengd voor 24,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
67% KORTING
KVM 8
19,99  € /mnd
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
64% KORTING
KVM 1
4,99  € /mnd
Wordt verlengd voor 9,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
61% KORTING
KVM 2
6,99  € /mnd
Wordt verlengd voor 12,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
67% KORTING
KVM 4
9,99  € /mnd
Wordt verlengd voor 24,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
67% KORTING
KVM 8
19,99  € /mnd
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

One-click server updates
Firewall management
AI agent powered by MCP
AMD EPYC processors
NVMe SSD storage
1 Gbps network speed
Public API
Data centers worldwide
Free .cloud domain for 1 year
One-click server updates
Firewall management
AI agent powered by MCP
AMD EPYC processors
NVMe SSD storage
1 Gbps network speed
Public API
Data centers worldwide
Free .cloud domain for 1 year

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Django: maakt Python-webontwikkeling mogelijk

Django is een krachtig webframework voor het bouwen van functierijke webapplicaties met Python. Met zijn strakke ontwerp en uitgebreide ingebouwde functies is Django de ideale keuze voor online projecten van elke omvang.

Django helpt webontwikkelaars om snel apps te maken. Daarnaast is het in staat URL-routing af te handelen, databases te beheren en beveiliging te bieden tegen veelvoorkomende cyberdreigingen.
Django installeren

Razendsnelle Django VPS-hosting met OpenLiteSpeed

Ontwikkel webapps sneller met vooraf geïnstalleerde Ubuntu 24.04 64bit, Django en OpenLiteSpeed.

Webgebaseerde terminal

Voer heel makkelijk snelkoppelingen en opdrachten uit vanuit je browser – geen extra installaties vereist.

Browserterminal

1-Klik-Template-Installatie

Creëer een volledig geoptimaliseerde Django-omgeving voor je projecten met slechts één klik.

Django met Ubuntu

Firewall- en DDoS-beveiliging

Hou je apps veilig met gratis SSL, krachtige Wanguard DDoS-filtering en een eenvoudig te configureren firewall.

Firewallconfiguratie

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Globaal bereik met onze wereldwijde servers

Onze datacenters zijn strategisch gelegen in heel Azië, Europa, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Kies een serverlocatie die het dichtst bij jouw doelgroep ligt voor een snellere levering van content.

Image

VPS-hostingprovider vertrouwd door miljoenen mensen

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Alles verloopt super soepel bij Hostinger! De AI-chatbot werkt geweldig, en als die het even niet weet, neemt een medewerker het probleemloos over. En die VPS... echt top, stabiel als een huis! Dank aan het development team en iedereen die hieraan meewerkt. Ga zo door 🚀

Noel
Noel

Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherp prijzen. Uitstekende portal, met respect voor de tijd van hun gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt solide aan.

Omkar
Omkar

Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.

Sylvain
Sylvain

Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!

Herriman
Herriman

Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.

Martin K
Martin K

Ik ben heel blij met mijn ervaring tot nu toe. De services die ik gebruik werken perfect, en de prijs-kwaliteitverhouding van de VPS is echt top in vergelijking met andere duurdere opties.

Geef je VPS een boost met de AI-Assistent

Van VPS-template installatie tot firewallconfiguratie: het beheren van je virtuele omgeving gaat makkelijker met onze AI-Assistent.

Chat met een AI-assistent

30-dagen-geld-terug-garantie

Probeer het risicovrij met onze 30-dagen-geld-terug-garantie. Bekijk ons terugbetalingsbeleid voor meer details.

Google
Score:
4.8/5
1,237
beoordelingen
HostAdvice
Score:
4.6/5
2,432
beoordelingen
WpBeginner
Score:
4.7
874
beoordelingen

Django-hosting FAQ's

Vind antwoorden op de meestgestelde vragen over Django-hosting

Wat is Django-hosting?

Is Django een programmeertaal?

Is Django geschikt voor beginners?

Kan ik meerdere Django-applicaties op één VPS-plan hosten?

Krijg ik technische ondersteuning voor Django-hosting?

Wij geven om jouw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies die nodig zijn om de site goed te laten werken en om gegevens te verkrijgen over jouw interactie met de site en voor marketingdoeleinden. Als je hiermee akkoord gaat, ga je ermee akkoord dat er cookies op je apparaat worden opgeslagen voor advertentietargeting, personalisatie en analyse, zoals beschreven in ons Cookiebeleid.