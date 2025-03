Web hosting Django to wirtualny serwer prywatny przeznaczony dla aplikacji internetowych Django. W przeciwieństwie do zwykłego hostingu jest to rozwiązanie wyposażone w dostosowane opcje konfiguracyjne i narzędzia pozwalające na szybsze uruchomienie projektów Django.

Aby ułatwić konfigurację, plany hostingu VPS Hostinger oferują gotowe szablony — Ubuntu 22.04 64 bit z Django oraz serwerem OpenLiteSpeed. Dodatkowo możesz zabezpieczyć swoje projekty online za pomocą bezpłatnych certyfikatów SSL oraz tworzyć przyjazne dla SEO adresy URL dzięki RewriteRules.