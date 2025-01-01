70% Oranında İndirimli
Django Hosting
Gelişmiş Uygulama Yetenekleri İçin Basit Kurulum
Ücretsiz otomatik haftalık yedekleme Kötü Amaçlı Yazılım Tarayıcısı YZ Asistan
₺ 209,99 /ay
30 gün para iade garantili
Web Uygulamalarınız için En İyi Django Hosting Paketini Seçin
KVM 1
₺ 445,99%61 İNDİRİM
₺ 171,99 /ay
₺273,99/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
Dünya Çapında Veri Merkezleri
Linux işletim sistemleri
En Popüler
KVM 2
₺ 572,99%63 İNDİRİM
₺ 209,99 /ay
₺381,99/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
Dünya Çapında Veri Merkezleri
Linux işletim sistemleri
KVM 4
₺ 1.017,99%69 İNDİRİM
₺ 317,99 /ay
₺762,99/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
Dünya Çapında Veri Merkezleri
Linux işletim sistemleri
KVM 8
₺ 2.098,99%70 İNDİRİM
₺ 635,99 /ay
₺1.525,99/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
Dünya Çapında Veri Merkezleri
Linux işletim sistemleri
Ödeme Şartları
Django İle Güçlü Python Web Geliştirme
Django, Python ile zengin özelliklere sahip web uygulamaları oluşturmaya yönelik güçlü bir web çerçevesidir. Her şey dahil yaklaşımı, sade tasarımı ve kapsamlı dahili özellikleri ile Django, her boyuttaki çevrimiçi proje için ideal bir seçimdir.Django, web geliştiricilerinin uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturması sağlar. Ayrıca URL yönlendirme, veritabanı yönetimi ve yaygın siber tehditlere karşı güvenlik sağlama işlevlerine de sahiptir.
OpenLiteSpeed İle Kolay Django VPS Hosting
Önceden yüklenmiş Ubuntu 22.04 64 bit, Django ve OpenLiteSpeed ile web uygulamalarını daha hızlı geliştirin.
Web Tabanlı TerminalTarayıcınızdan kısayolları çalıştırın ve komutları kolayca çalıştırın. Üstelik hiçbir ek kurulum yapmanız gerekmez.
1-Tık Şablon YükleyiciYalnızca bir tık ile projeleriniz için tamamen optimize edilmiş bir Django ortamı oluşturun.
Güvenlik duvarı ve DDoS korumasıÜcretsiz SSL, güçlü Wanguard DDoS filtreleme ve yapılandırması kolay güvenlik duvarı ile uygulamalarınızı güvende tutun.
YZ Asistan İle VPS'nizi Güçlendirin
VPS şablonu kurulumundan güvenlik duvarı yapılandırmasına kadar sanal ortamınızı yönetmek YZ Asistan'la daha kolaydır.
Milyonların Güvendiği VPS Hosting Sağlayıcısı
Dünya Çapındaki Sunucularımızla Küresel Erişim
Veri merkezlerimiz stratejik olarak Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'da yer almaktadır. Daha hızlı içerik dağıtımı için hedef kitlenize en yakın sunucu konumunu seçin.
Django Hosting - SSS
Django hosting hizmetleri hakkında en sık sorulan sorular ve yanıtları aşağıda.