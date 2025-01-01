Django İle Güçlü Python Web Geliştirme

Django, Python ile zengin özelliklere sahip web uygulamaları oluşturmaya yönelik güçlü bir web çerçevesidir. Her şey dahil yaklaşımı, sade tasarımı ve kapsamlı dahili özellikleri ile Django, her boyuttaki çevrimiçi proje için ideal bir seçimdir.Django, web geliştiricilerinin uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturması sağlar. Ayrıca URL yönlendirme, veritabanı yönetimi ve yaygın siber tehditlere karşı güvenlik sağlama işlevlerine de sahiptir.