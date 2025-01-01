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Django Hosting

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₺  209,99 /ay
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Django VPS hosting

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Ödeme Şartları

Django İle Güçlü Python Web Geliştirme

Django, Python ile zengin özelliklere sahip web uygulamaları oluşturmaya yönelik güçlü bir web çerçevesidir. Her şey dahil yaklaşımı, sade tasarımı ve kapsamlı dahili özellikleri ile Django, her boyuttaki çevrimiçi proje için ideal bir seçimdir.

Django, web geliştiricilerinin uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturması sağlar. Ayrıca URL yönlendirme, veritabanı yönetimi ve yaygın siber tehditlere karşı güvenlik sağlama işlevlerine de sahiptir.
Installing Django

OpenLiteSpeed İle Kolay Django VPS Hosting

Önceden yüklenmiş Ubuntu 22.04 64 bit, Django ve OpenLiteSpeed ile web uygulamalarını daha hızlı geliştirin.

Browser terminal

Web Tabanlı Terminal

Tarayıcınızdan kısayolları çalıştırın ve komutları kolayca çalıştırın. Üstelik hiçbir ek kurulum yapmanız gerekmez.
Django with Ubuntu

1-Tık Şablon Yükleyici

Yalnızca bir tık ile projeleriniz için tamamen optimize edilmiş bir Django ortamı oluşturun.
Firewall configuration

Güvenlik duvarı ve DDoS koruması

Ücretsiz SSL, güçlü Wanguard DDoS filtreleme ve yapılandırması kolay güvenlik duvarı ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Etkileşimli Bir Django Web Sitesi Ve Uygulaması Geliştirin

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YZ Asistan İle VPS'nizi Güçlendirin

VPS şablonu kurulumundan güvenlik duvarı yapılandırmasına kadar sanal ortamınızı yönetmek YZ Asistan'la daha kolaydır.

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Milyonların Güvendiği VPS Hosting Sağlayıcısı

Google
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4.8/5
1,237
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HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
inceleme
WpBeginner
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4.7
874
inceleme

Dünya Çapındaki Sunucularımızla Küresel Erişim

Veri merkezlerimiz stratejik olarak Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'da yer almaktadır. Daha hızlı içerik dağıtımı için hedef kitlenize en yakın sunucu konumunu seçin.

Global data center network

30 gün para iade garantili

%100 memnun kalmazsanız, satın alma tarihinden itibaren 30 gün içinde ödemenizin iadesini talep edebilirsiniz. VPS iadeleri, iadeler arasında 180 günlük bir bekleme süresine tabidir. Süreç sorunsuz ve risksizdir. Daha fazla bilgi için lütfen iade politikamızı kontrol edin (istisnalar uygulanabilir).

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Django Hosting - SSS

Django hosting hizmetleri hakkında en sık sorulan sorular ve yanıtları aşağıda.

Django Hosting Nedir?

Django Bir Programlama Dili Mi?

Django'yu Yeni Başlayanlar Kullanabilir Mi?

Tek Bir VPS Planında Birden Fazla Django Uygulamasını Barındırabilir Miyim?

Django Hosting İçin Teknik Destek Alabilir Miyim?