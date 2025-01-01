Jusqu'à 67% de réduction sur l'

hébergement Django

Configuration simple pour capacités d'application avancées

Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites Scanner de logiciels malveillants Assistant IA
CA$  6.99 /mois
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Django VPS hosting

Choisissez le meilleur plan d'hébergement VPS Django pour vos applications web

Support disponible 24 h/24, 7 j/7

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Annulez à tout instant

Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Data centers situés dans le monde entier
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Gestion du pare-feu
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Assistant IA alimenté par MCP
Domaine .cloud gratuit pendant 1 an
Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Django : Dynamisez le développement web en Python

Django est un cadre web puissant pour construire des applications web riches en fonctionnalités avec Python. Avec sa philosophie « prêt à l'emploi », son design épuré, et ses fonctionnalités intégrées étendues, Django est un choix idéal pour des projets en ligne de toute taille.

Django aide les développeurs web à créer des applications rapidement. Il est également capable de gérer le routage URL, la gestion des bases de données, et d’offrir une protection contre les cyber-menaces communes.
Installing Django

Hébergement Django sans effort avec OpenLiteSpeed

Développez des applications web plus rapidement avec Ubuntu 24.04 64bit préinstallé, Django et OpenLiteSpeed.
Browser terminal

Terminal basé sur le web

Exécutez des raccourcis et des commandes directement depuis votre navigateur – aucune installation supplémentaire nécessaire.
Django with Ubuntu

Templates installés en 1 clic

Créez un environnement Django entièrement optimisé pour vos projets en un seul clic.
Firewall configuration

Pare-feu et protection DDoS

Protégez vos applications avec SSL gratuit, un filtrage DDoS de Wanguard puissant et un pare-feu facile à configurer.

Construisez un site web et une application Django interactifs

Boost your VPS with AI assistant

De l'installation du template VPS à la configuration du pare-feu, gérer votre environnement virtuel est plus facile avec notre assistant IA.

Chat with AI assistant

Hébergeur VPS de confiance pour des millions d'utilisateurs

Google
Note :
4.8/5
1,237
avis
HostAdvice
Note :
4.6/5
2,432
avis
WpBeginner
Note :
4.7
874
avis

Portée mondiale avec nos serveurs à travers le monde

Nos data centers sont stratégiquement situés à travers l'Asie, l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Choisissez un serveur proche de votre public cible pour une livraison de contenu plus rapide.

Global data center network

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Si vous n’êtes pas entièrement satisfait(e), vous pouvez demander le remboursement de votre paiement dans un délai de 30 jours suivant l'achat. Les remboursements des VPS sont soumis à un délai d'attente de 180 jours entre deux remboursements. La procédure est simple et sans risque. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre politique de remboursement (des exclusions peuvent s'appliquer).

FAQ sur l’hébergement Django

Trouvez des réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d’hébergement Django.

What is Django hosting?

Django est-il un langage de programmation ?

Django est-il adapté pour les débutants ?

Puis-je héberger plusieurs applications Django sur un seul plan VPS ?

Puis-je obtenir un support technique pour l'hébergement Django ?