Django: maakt Python-webontwikkeling mogelijk

Django is een krachtig webframework voor het bouwen van functierijke webapplicaties met Python. Met zijn strakke ontwerp en uitgebreide ingebouwde functies is Django de ideale keuze voor online projecten van elke omvang.Django helpt webontwikkelaars om snel apps te maken. Daarnaast is het in staat URL-routing af te handelen, databases te beheren en beveiliging te bieden tegen veelvoorkomende cyberdreigingen.