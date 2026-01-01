New Year सेल ऑफर हाथ से न जाने दें!
Django VPS hosting

उन्नत ऐप क्षमताओं के लिए सरल सेटअप

मुफ़्त स्वचालित साप्ताहिक बैकअप एआई-प्रबंधित वीपीएस ऑटो मैलवेयर स्कैनर
₹  399.00 /माह
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
Django VPS होस्टिंग

हमारी New Year सेल में एक क्लिक के साथ बड़ी शुरुआत करें

60% की छूट
KVM 1
₹  999.00
₹  399.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹739.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
66% की छूट
KVM 2
₹  1,599.00
₹  549.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
71% की छूट
KVM 4
₹  2,599.00
₹  749.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹1,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
70% की छूट
KVM 8
₹  4,999.00
₹  1,499.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹3,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

One-click server updates
Firewall management
AI agent powered by MCP
AMD EPYC processors
NVMe SSD storage
1 Gbps network speed
Public API
Data centers worldwide
Free .cloud domain for 1 year
Django: पायथन वेब डेवलपमेंट को सशक्त बनाना

Django, Python का उपयोग करके फीचर-रिच वेब एप्लिकेशन बनाने के लिए एक शक्तिशाली वेब फ्रेमवर्क है। अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, स्वच्छ डिज़ाइन और व्यापक अंतर्निर्मित सुविधाओं के साथ, Django किसी भी आकार के ऑनलाइन प्रोजेक्ट के लिए एक आदर्श विकल्प है।

Django वेब डेवलपर्स को तेजी से ऐप्स बनाने में मदद करता है। यह URL राउटिंग, डेटाबेस प्रबंधन और सामान्य साइबर खतरों से सुरक्षा प्रदान करने में भी सक्षम है।
Django इंस्टॉल करना

OpenLiteSpeed के साथ सहज Django VPS होस्टिंग

प्री-इंस्टॉल्ड उबंटू 24.04 64बिट, Django और OpenLiteSpeed के साथ वेब ऐप्स को तेजी से विकसित करें।

वेब-आधारित टर्मिनल

अपने ब्राउज़र से ही आसानी से शॉर्टकट चलाएं और कमांड निष्पादित करें - किसी अतिरिक्त इंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं है।

ब्राउज़र टर्मिनल

1-क्लिक टेम्पलेट इंस्टॉलर

महज एक क्लिक में अपने प्रोजेक्ट्स के लिए पूरी तरह से अनुकूलित Django वातावरण बनाएं।

Django के साथ Ubuntu

फ़ायरवॉल और डीडीओएस सुरक्षा

फ्री एसएसएल, शक्तिशाली वांगार्ड डीडीओएस फ़िल्टरिंग और आसानी से कॉन्फ़िगर किए जा सकने वाले फ़ायरवॉल के साथ अपने ऐप्स को सुरक्षित रखें।

फ़ायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन

हमारे विश्वव्यापी सर्वरों के साथ वैश्विक पहुंच

हमारे डेटा सेंटर एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में रणनीतिक रूप से स्थित हैं। तेज़ कंटेंट डिलीवरी के लिए अपने लक्षित दर्शकों के सबसे नज़दीकी सर्वर स्थान का चयन करें।

लाखों लोगों द्वारा विश्वसनीय वीपीएस होस्टिंग प्रदाता

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

एआई की मदद से अपने Django VPS को मैनेज करें।

AI द्वारा प्रबंधित Django VPS सर्वर प्रबंधन को सरल बनाता है। अब आप अपनी स्थानीय भाषा में सहज बातचीत के माध्यम से अपने वातावरण को नियंत्रित कर सकते हैं। AI एजेंट हमेशा चालू रहता है और बिना किसी अतिरिक्त लागत के उपलब्ध है, जो VPS प्रबंधन के सभी कार्यों में सहायता करता है। चाहे आप किसी त्रुटि को ठीक कर रहे हों, फ़ायरवॉल को अपडेट कर रहे हों या डेटा का प्रबंधन कर रहे हों, AI एजेंट सरल निर्देशों को विश्वसनीय सर्वर संचालन में बदलकर प्रक्रिया को सरल बनाता है और आपका समय बचाता है।

एआई सहायक से चैट करें

Django होस्टिंग से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Django होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।

Django होस्टिंग क्या है?

क्या Django एक प्रोग्रामिंग भाषा है?

क्या Django शुरुआती लोगों के लिए अच्छा है?

क्या मैं एक ही वीपीएस प्लान पर कई डीजैंगो एप्लिकेशन होस्ट कर सकता हूँ?

क्या मुझे Django होस्टिंग के लिए तकनीकी सहायता मिल सकती है?

