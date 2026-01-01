Django होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।

आसान सेटअप के लिए, Hostinger के VPS प्लान एक पूर्व-निर्मित टेम्पलेट प्रदान करते हैं - Ubuntu 24.04 64-बिट Django और OpenLiteSpeed वेब सर्वर के साथ। आप अपने ऑनलाइन प्रोजेक्ट को मुफ़्त SSL प्रमाणपत्रों से सुरक्षित कर सकते हैं और RewriteRules का उपयोग करके SEO-अनुकूल URL बना सकते हैं।

Django होस्टिंग एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर (VPS) समाधान है जिसे Django वेब एप्लिकेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। सामान्य वेब होस्टिंग के विपरीत, इसमें आपके Django प्रोजेक्ट को तेज़ी से शुरू करने के लिए अनुकूलित कॉन्फ़िगरेशन विकल्प और टूल शामिल हैं।

जी हां। Django शुरुआती डेवलपर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है क्योंकि इसका सिंटैक्स स्पष्ट है, इसमें अंतर्निहित सुविधाएं हैं और इसका इंटरफ़ेस उपयोगकर्ता के अनुकूल है। व्यापक दस्तावेज़ीकरण और सहायक समुदाय के साथ मिलकर, यह फ्रेमवर्क आपकी पहली वेब एप्लिकेशन बनाने के लिए एक शानदार सीखने का माहौल प्रदान करता है।

क्या मैं एक ही वीपीएस प्लान पर कई डीजैंगो एप्लिकेशन होस्ट कर सकता हूँ?