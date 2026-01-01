hébergement Django
Django : Dynamisez le développement web en Python
Hébergement Django sans effort avec OpenLiteSpeed
Terminal basé sur le web
Exécutez des raccourcis et des commandes directement depuis votre navigateur – aucune installation supplémentaire nécessaire.
Templates installés en 1 clic
Créez un environnement Django entièrement optimisé pour vos projets en un seul clic.
Pare-feu et protection DDoS
Protégez vos applications avec SSL gratuit, un filtrage DDoS de Wanguard puissant et un pare-feu facile à configurer.
Emplacement du serveur recommandé :
Portée mondiale avec nos serveurs à travers le monde
Nos data centers sont stratégiquement situés à travers l'Asie, l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Choisissez un serveur proche de votre public cible pour une livraison de contenu plus rapide.
Hébergeur VPS de confiance pour des millions d'utilisateurs
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des plans très intéressants.