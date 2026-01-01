Bis zu 67 % Rabatt auf

Django Hosting

Einfache Einrichtung für erweiterte App-Funktionen

Kostenlose automatische wöchentliche Datensicherung
KI-verwalteter VPS
Automatischer Malware-Scanner
CHF  4.69 /Mon.
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Django VPS Hosting

Wählen Sie den besten Django-Hostingplan für Ihre Webanwendungen

64 % Rabatt
KVM 1
CHF  4.69 /Mon.
Verlängerungspreis CHF 9.29/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
61 % Rabatt
KVM 2
CHF  6.49 /Mon.
Verlängerungspreis CHF 12.09/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 4
CHF  9.29 /Mon.
Verlängerungspreis CHF 23.29/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 8
CHF  18.59 /Mon.
Verlängerungspreis CHF 46.49/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
64 % Rabatt
KVM 1
CHF  4.69 /Mon.
Verlängerungspreis CHF 9.29/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
61 % Rabatt
KVM 2
CHF  6.49 /Mon.
Verlängerungspreis CHF 12.09/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 4
CHF  9.29 /Mon.
Verlängerungspreis CHF 23.29/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 8
CHF  18.59 /Mon.
Verlängerungspreis CHF 46.49/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite

Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

One-click server updates
Firewall management
AI agent powered by MCP
AMD EPYC processors
NVMe SSD storage
1 Gbps network speed
Public API
Data centers worldwide
Free .cloud domain for 1 year
One-click server updates
Firewall management
AI agent powered by MCP
AMD EPYC processors
NVMe SSD storage
1 Gbps network speed
Public API
Data centers worldwide
Free .cloud domain for 1 year

Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der Preis pro Monat entspricht dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der Monate, die Ihr Plan umfasst.

Django: Leistungsstarke Python-Webentwicklung

Django ist ein leistungsstarkes Web-Framework zum Erstellen von funktionsreichen Webanwendungen mit Python. Mit seiner „Batterien-enthalten”-Philosophie, dem sauberen Design und den umfangreichen integrierten Funktionen ist Django die ideale Wahl für Online-Projekte jeder Größe.

Django hilft Webentwicklern, Apps schnell zu erstellen. Außerdem kann es URL-Routing handhaben, Datenbanken verwalten und bietet Sicherheit gegen gängige Cyber-Bedrohungen.
Django installieren

Müheloses Django VPS Hosting mit OpenLiteSpeed

Entwickeln Sie Web-Apps schneller mit vorinstalliertem Ubuntu 24.04 64bit, Django und OpenLiteSpeed.

Webbasiertes Terminal

Starten Sie Verknüpfungen und führen Sie Befehle mühelos von Ihrem Browser aus – keine zusätzlichen Installationen erforderlich.

Browser-Terminal

1-Klick-Installation

Erstellen Sie mit nur einem Klick eine vollständig optimierte Django-Umgebung für Ihre Projekte.

Django mit Ubuntu

Firewall und DDoS-Schutz

Sichern Sie Ihre Anwendungen mit kostenlosem SSL, leistungsstarkem Wanguard DDoS-Filter und einer einfach zu konfigurierenden Firewall.

Firewall-Konfiguration

Empfohlener Serverstandort:

Überprüfung...

Globale Reichweite mit unseren weltweiten Servern

Unsere Rechenzentren sind strategisch über Europa, Asien, Nordamerika und Südamerika verteilt. Wählen Sie einen Serverstandort, der Ihrer Zielgruppe am nächsten liegt, um Inhalte schneller bereitzustellen.

Image

VPS Hosting-Anbieter, dem Millionen Menschen vertrauen

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig und meine Website läuft reibungslos. Wann immer ich Hilfe brauchte, half mir das technische Support-Team schnell, kompetent und war wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, vielen Dank nochmals Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

Verstärken Sie Ihren VPS mit dem KI-Assistenten

Von der Installation der VPS-Vorlage bis zur Konfiguration der Firewall – mit unserem KI-Assistenten wird die Verwaltung Ihrer virtuellen Umgebung einfacher.

Chatten Sie mit einem KI-Assistenten

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Risikofrei ausprobieren mit unserer 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückerstattungsrichtlinie.

Google
Note:
4.8/5
1,237
Bewertungen
HostAdvice
Note:
4.6/5
2,432
Bewertungen
WpBeginner
Note:
4.7
874
Bewertungen

Django-Hosting FAQ

Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu Django-Hosting-Diensten.

Was ist Django-Hosting?

Ist Django eine Programmiersprache?

Ist Django gut für Anfänger geeignet?

Kann ich mehrere Django-Anwendungen auf einem VPS-Plan hosten?

Kann ich technischen Support für Django-Hosting erhalten?

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.