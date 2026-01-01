Tot 67% korting op

VPS Magento Hosting

Nu Kan Iedereen Een Magento Winkel Lanceren

Gratis wekelijkse automatische back-ups
Malwarescanner
AI-Assistent
4,99  € /mnd
30-dagen-geld-terug-garantie
Kies het beste Magento VPS Hosting Plan voor jouw project

64% KORTING
KVM 1
4,99  € /mnd
Wordt verlengd voor 9,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
61% KORTING
KVM 2
6,99  € /mnd
Wordt verlengd voor 12,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
67% KORTING
KVM 4
9,99  € /mnd
Wordt verlengd voor 24,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
67% KORTING
KVM 8
19,99  € /mnd
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
Datacenters wereldwijd
Gratis wekelijkse back-ups
Firewallbeheer
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
AI-assistent aangedreven door MCP
Gratis .cloud domein voor 1 jaar
Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Bouw en Beheer Meerdere Winkels

Magento 2 Open Source is de gratis versie van het populaire e-commerce platform. Iedereen kan het downloaden, installeren en gebruiken om Magento websites te maken.

In tegenstelling tot Magento Enterprise Edition of Adobe Commerce, biedt Magento Open Source je meer controle over aanpasbaarheid en schaalbaarheid, ongeacht het aantal online bedrijven dat je runt.
Snelle Magento VPS Hosting voor vlotte online verkoop

Optimaliseer jouw Magento hostingervaring met geavanceerde beveiliging en een prestatiegerichte VPS-omgeving.

Hoge prestaties

Zorg voor een vlotte winkelervaring met geoptimaliseerde snelheid van NVMe SSD-opslag en AMD EPYC-processors.

magento_2

Hoge schaalbaarheid

Beheer piekverkeer als een pro – upgrade eenvoudig je serverbronnen terwijl je e-commerce winkel groeit.

magento_3

Hoge beveiliging

Houd kwaadaardige bestanden en hackers buiten de deur met behulp van geavanceerde DDoS-bescherming en automatische malwarescanning.

magento_4

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Vergroot je Marktbereik

Hostinger heeft datacenters in Europa, Azië, Zuid- en Noord Amerika. Kies een serverlocatie die het dichtst bij jouw doelgroep ligt voor een snellere levering van content.

magento_6

VPS Hostingprovider waar je op kunt rekenen.

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Alles verloopt super soepel bij Hostinger! De AI-chatbot werkt geweldig, en als die het even niet weet, neemt een medewerker het probleemloos over. En die VPS... echt top, stabiel als een huis! Dank aan het development team en iedereen die hieraan meewerkt. Ga zo door 🚀

Noel
Noel

Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherp prijzen. Uitstekende portal, met respect voor de tijd van hun gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt solide aan.

Omkar
Omkar

Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.

Sylvain
Sylvain

Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!

Herriman
Herriman

Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.

Martin K
Martin K

Ik ben heel blij met mijn ervaring tot nu toe. De services die ik gebruik werken perfect, en de prijs-kwaliteitverhouding van de VPS is echt top in vergelijking met andere duurdere opties.

Vind antwoorden met AI-Assistent

Alle voordelen van VPS, zonder de complexiteit van geavanceerd serverbeheer

Of je nu een nieuwe Magento-winkel wilt opzetten of een snapshot wilt maken voor belangrijke wijzigingen, onze AI-assistent staat altijd klaar om je te ondersteunen.
Magento VPS FAQ

Krijg antwoorden op veelgestelde vragen over Magento virtual private server hostingdiensten.

Wat is Magento Hosting?

Hoe installeer ik Magento 2 hosting op VPS?

Is Magento-hosting hetzelfde als Adobe Commerce?

Waar moet ik op letten bij het kiezen van een Magento-hostingprovider?

Wat voor ondersteuning is beschikbaar voor Magento 2?

