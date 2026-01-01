VPS Magento Hosting

Magento-hosting biedt een virtual private server (VPS) die specifiek is geoptimaliseerd voor het open-source e-commerce platform, wat zorgt voor snelle laadtijden en soepele prestaties.

Met de betrouwbare hosting van Hostinger kun je het e-commerce platform in slechts een paar klikken installeren en direct aan de slag gaan. Vanaf daar kun je je VPS-omgeving aanpassen, de beveiligingsinstellingen configureren en meerdere webshops met het grootste gemak beheren.