Magento Hosting
Ab sofort kann jeder einen Magento Shop starten
Wählen Sie den besten Magento 2 Hosting-Plan für Ihr Projekt
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der Preis pro Monat entspricht dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der Monate, die Ihr Plan umfasst.
Erstellen und Verwalten mehrerer Geschäfte
Schnelles Magento VPS Hosting für einen reibungslosen Online-Verkauf
Hohe Leistung
Sorgen Sie für ein reibungsloses Einkaufserlebnis mit geschwindigkeitsoptimiertem NVMe-SSD-Speicher und AMD EPYC-Prozessoren.
Hohe Skalierbarkeit
Meistern Sie Traffic-Spitzen wie ein Profi – erweitern Sie Ihre Server-Ressourcen ganz einfach, wenn Ihr E-Commerce-Shop wächst.
Hohe Sicherheit
Dank fortschrittlichem DDoS-Schutz und automatischem Malware-Scan halten Sie schädliche Dateien und Hacker fern.
Ein VPS Hosting-Unternehmen, auf das Sie zählen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig und meine Website läuft reibungslos. Wann immer ich Hilfe brauchte, half mir das technische Support-Team schnell, kompetent und war wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, vielen Dank nochmals Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.