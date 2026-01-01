Magento VPS hosting

Magento hosting and Adobe Commerce refer to related but distinct aspects of the Magento ecosystem.

Magento hosting is a service offered by various web hosting providers. It‘s designed specifically to support websites built on the free Magento Open Source.

On the other hand, Adobe Commerce is the paid version of the Magento platform. It is available both as an on-premise solution and as a cloud-hosted service (Adobe Commerce on Cloud), which includes hosting as part of the package.

When it comes to pricing, Adobe Commerce starts at $22,000/year, while the cloud solution is available from $40,000/year.

In comparison, Hostinger’s self-managed Magento hosting plans start at only ₹549.00/month, providing a much more affordable solution for small businesses and eCommerce stores.