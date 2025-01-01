Vous pouvez soit installer Magento 2 manuellement, soit utiliser le programme d'installation en un clic dans hPanel.

Si vous préférez la deuxième option, connectez-vous à votre compte hPanel, accédez à VPS dans la barre supérieure et sélectionnez le serveur que vous souhaitez utiliser pour l'installation.

Sous OS & Dans la section Panneau, cliquez sur Système d'exploitation. Sélectionnez Applications et choisissez le template Ubuntu 22.04 64bit With Magento 2 dans le menu déroulant. Après cela, cliquez sur Changer de système d'exploitation pour installer ce template sur votre VPS.

Une fois installé, suivez les étapes de cet article de la base de connaissances pour utilisez le template Magento 2.