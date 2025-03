VPS Magento Hosting

Bouw en Beheer Meerdere Winkels

Magento 2 Open Source is de gratis versie van het populaire e-commerce platform. Iedereen kan het downloaden, installeren en gebruiken om Magento websites te maken.In tegenstelling tot Magento Enterprise Edition of Adobe Commerce, biedt Magento Open Source je meer controle over aanpasbaarheid en schaalbaarheid, ongeacht het aantal online bedrijven dat je runt.