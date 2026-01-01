L’hébergement Magento offre un serveur privé virtuel (VPS) spécialement ajusté pour la plateforme d'e-commerce open-source, garantissant des temps de chargement rapides et des performances fluides.

Avec l’hébergement fiable de Hostinger, vous pouvez installer la plateforme d’e-commerce en quelques clics et commencer immédiatement. À partir de là, personnalisez votre environnement VPS, configurez les paramètres de sécurité et gérez plusieurs boutiques en ligne avec une facilité absolue.