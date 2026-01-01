Magento Hosting

Sie können Magento 2 manuell installieren oder die Ein-Klick-Installation im hPanel verwenden.

Wenn Sie die zweite Option bevorzugen, melden Sie sich in Ihrem hPanel-Konto an, navigieren Sie in der oberen Leiste zu VPS und wählen Sie den Server aus, den Sie für die Installation verwenden möchten.

Klicken Sie unter dem Abschnitt OS & Panel auf Betriebssystem. Wählen Sie Anwendungen und wählen Sie die Vorlage Ubuntu 22.04 64bit mit Magento 2 aus dem Dropdown-Menü. Klicken Sie anschließend auf Betriebssystem ändern, um diese Vorlage auf Ihrem VPS zu installieren.

Nach der Installation folgen Sie den Schritten in diesem Wissensdatenbank-Artikel, um das Magento 2 Template zu verwenden.