Até 80% de desconto em

hospedagem de servidor Terraria

Hospede e jogue Terraria em seu próprio servidor

Backups semanais grátis e automáticos Detector de malware Assistente com IA
R$  28,99 /mês
30 dias para pedir reembolso
terraria hero

Escolha seu plano de hospedagem de servidor Terraria

Suporte 24h

30 dias para pedir reembolso

Cancele a qualquer momento

Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Suporte a Mods
Proteção contra DDoS
100% Acesso Root
Instalação com um clique
Assistente de IA com tecnologia MCP
Backup semanal grátis
Servidores em várias partes do mundo
Hospede vários jogos
Processadores AMD EPYC

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x
Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

Jogue Terraria do seu jeito

Terraria é um jogo sandbox 2D focado em exploração ilimitada. Da criação de armas e construção de abrigos à luta contra monstros, você pode jogar como quiser.

Ao hospedar Terraria em seu próprio servidor, você terá mais liberdade para personalizar o software do servidor, modificar as configurações do jogo e aproveitar infinitas sessões de jogo com seus amigos.
terraria 1

A melhor maneira de hospedar o jogo que você ama

Lags e travamentos de servidor não são nada divertidos. Mas não precisa se preocupar com nenhum dos dois com nossos servidores de jogo confiáveis.
terraria 2

Desempenho de alto nível

Jogar no modo multijogador é garantia de diversão, seja com um ou dezenas de amigos, graças à nossa tecnologia de hospedagem de alta velocidade.
terraria 3

Controle total

Configure o servidor como quiser. Atualize seus recursos e capacidade de computação sempre que precisar.
terraria 4

Painel intuitivo

Gerencie mods e plugins facilmente, monitore o uso de RAM e CPU e faça backup dos dados do seu jogo, tudo em um painel fácil.

Comece a jogar acordo com as suas regras

O seu jogo está a salvo conosco

Mantenha visitantes indesejados afastados com um firewall integrado e proteção contra DDoS. Encontre e remova arquivos nocivos facilmente usando um scanner de malware.

Com nossos backups automáticos semanais e snapshots em tempo real, você nunca mais precisa se preocupar em perder seus dados. Caso algo dê errado, você pode restaurar facilmente os dados do seu jogo com apenas alguns cliques.
terraria 5

Solução VPS na qual você pode confiar

Google
Nota:
4.8/5
5,608
opiniões
WpBeginner
Nota:
4.7
874
opiniões
Reclame Aqui

Jogue de qualquer lugar

Temos servidores na América do Sul, Ásia, Europa e América do Norte. Escolha que fica mais próximo de você e tenha a melhor latência.

servidores

30 dias para pedir reembolso

Experimente sem riscos com nossa garantia de reembolso em até 30 dias. Reembolsos de VPS estão sujeitos a um intervalo de 180 dias entre solicitações. Para mais detalhes, confira nossa política de reembolso (pode haver exceções).

Perguntas frequentes (FAQs) sobre hospedagem de servidores Terraria

Veja as respostas para as perguntas mais frequentes sobre os serviços de hospedagem de servidores virtuais privados de Terraria.

O que é hospedagem para Terraria?

Como configuro um servidor Terraria?

Quais são os requisitos de sistema para hospedar um servidor Terraria?

Posso fazer upgrade do meu plano VPS depois?

Quantos jogadores podem entrar no meu servidor Terraria?

Quais opções de suporte estão disponíveis para hospedagem de servidores Terraria?