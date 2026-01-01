Jusqu'à 63 % de réduction sur l'

hébergement de serveur Terraria

Hébergez et jouez à Terraria sur votre propre serveur

CHF  4.49 /mois
héros de Terraria

Choisissez votre plan d'hébergement de serveur Terraria

-60 %
Game Panel 1
CHF  4.49 /mois
Obtenez 24 mois pour CHF 107.76 (prix d'origine : CHF 270.96). Renouvellement au prix de CHF 8.09/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-58 %
Game Panel 2
CHF  6.09 /mois
Obtenez 24 mois pour CHF 146.16 (prix d'origine : CHF 347.76). Renouvellement au prix de CHF 10.49/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-63 %
Game Panel 4
CHF  8.89 /mois
Obtenez 24 mois pour CHF 213.36 (prix d'origine : CHF 580.56). Renouvellement au prix de CHF 20.19/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-63 %
Game Panel 8
CHF  17.79 /mois
Obtenez 24 mois pour CHF 426.96 (prix d'origine : CHF 1'158.96). Renouvellement au prix de CHF 40.29/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Jouez à Terraria à votre façon

Terraria est un jeu bac à sable en 2D où l'exploration est sans limites. Que ce soit pour fabriquer des armes, construire des abris ou affronter des monstres, vous pouvez jouer exactement comme vous le souhaitez.

Avec votre propre serveur Terraria, vous pouvez personnaliser le logiciel, configurer les paramètres du jeu, et profiter de sessions de jeu infinies entre amis.
Terraria 1

La meilleure façon d'héberger le jeu que vous aimez

Rien de plus frustrant que les problèmes de latence et les pannes de serveur. Mais pas de panique, avec nos serveurs de jeu fiables, vous n’aurez aucun souci.

Performances exceptionnelles

Que vous jouiez avec un ami ou des dizaines, notre hébergement Terraria rapide rend le mode multijoueur encore plus fun.

Terraria 2

Contrôle total

Réglez les paramètres du serveur selon vos préférences. Augmentez vos ressources et la puissance du serveur à tout moment.

Terraria 3

Interface simple et intuitive

Gérez facilement les mods et extensions, surveillez l’utilisation de la RAM et du CPU, et sauvegardez vos données de jeu, le tout depuis un tableau de bord unique.

Terraria 4

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Jouez où que vous soyez

Profitez de nos serveurs de jeu répartis en Asie, Europe, Amérique du Nord et Amérique du Sud. Choisissez celui qui est le plus proche de chez vous pour une expérience de jeu fluide.

Image

Une solution VPS fiable

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des plans très intéressants.

Votre jeu est sécurisé chez nous

Le pare-feu et la protection DDoS intégrés empêcheront les accès non autorisés, tandis que le scanner de logiciels malveillants repèrera et éliminera les fichiers nuisibles rapidement.

Ne craignez plus de perdre votre progression grâce à nos sauvegardes automatiques et nos snapshots manuels. En cas de problème, récupérez facilement vos données en quelques clics.
Terraria 5

FAQ sur l'hébergement de serveur Terraria

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement de serveurs privés virtuels Terraria.

Qu'est-ce que l'hébergement de serveur Terraria ?

Comment configurer un serveur dédié Terraria ?

Quelle est la configuration requise pour héberger un serveur Terraria ?

Puis-je modifier mon plan VPS par la suite ?

Combien de joueurs peuvent rejoindre mon serveur Terraria ?

Quelles sont les options de support disponibles pour l'hébergement de serveur Terraria ?

