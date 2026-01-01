Terraria Server Hosting

Terraria Hosting ist ein Service, der es Ihnen ermöglicht, das beliebte Sandbox-Game auf Ihrem eigenen Server zu hosten und zu spielen. Installieren Sie Mods, um das Spielerlebnis zu verbessern, fügen Sie Freunde hinzu, um gemeinsam gegen Bosse zu kämpfen, und passen Sie die Serverumgebung genau nach Ihren Wünschen an.

Mit dem Terraria VPS-Hosting von Hostinger müssen Sie sich keine Sorgen über Lags machen, die den Spaß unterbrechen. Wir verwenden die branchenführenden AMD EPYC Prozessoren und NVMe SSD-Speicher zusammen mit einem 300 Mb/s Netzwerk für ein nahtloses Gaming-Erlebnis.